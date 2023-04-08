Не дай рашистам уйти со стиралками и унитазами: украинцам предлагают попробовать себя оператором дрона

В популярном приложении "Дия" запустили новую игру – отныне здесь можно попробовать себя в качестве оператора дрона. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию вице-премьера Михаила Федорова.

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"Запустили новую игру в Дии. Попробуйте себя оператором дрона. Ваша задача — не дать оккупантам сбежать с украденными стиралками и унитазами, — пишет Михаил Федоров в своем телеграмм-канале. — Самое важное — просто в игре можно задонатить на Армию дронов. Больше донатов — больше реальных беспилотников на передовую".

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Также Федоров поблагодарил команду iLogos, которая безвозмездно разработала игру, "чтобы мы не отвлекали свой фокус и ресурсы от запуска государственных услуг для каждого из вас".

"Обновляйте Дию, играйте и донатьте на Армию дронов!", — призвал управленец.

За 9 месяцев деятельности Армии дронов приобретен 3201 дрон. В целом, заключены контракты на более 4 млрд грн. 160 коптеров отправлено на Восток, 85 – на запорожское направление и еще 55 – на херсонское.

Каждый DJI Mavic 3T Thermal оснащен тепловизором и камерой с зумом, что позволяет проводить разведку даже ночью. Также благодаря этим дронам военные могут корректировать артиллерию и уничтожать российскую технику. Таким образом, беспилотники позволяют военным знать все о враге.

Между тем, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, назвав их "суровым предупреждением". А США заявили о своей готовности направить войска в Тайвань или даже объявить войну КНР.

"Я думаю, если коммунистический Китай вторгнется в Тайвань, а это, мне кажется, произойдет, то американский народ поддержит отправку войск, и Конгресс будет следовать его примеру", — сказал конгрессмен.