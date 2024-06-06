Не 500 тысяч: нардеп назвал реальную цифру потребности армии в мобилизованных

Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко рассказал, что "аудит Сырского" показал меньшие потребности для армии, чем предполагалось по предварительному плану генерала Валерия Залужного. По словам Горбенко, потребность войск составляет 100-110 тыс. человек.



Потребности в армии в мобилизованных. Фото из открытых источников

В интервью Укринформу Руслан Горбенко рассказал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный при планировании контрнаступления призывал о мобилизации 500 тыс. человек. Однако назначение Александра Сырского привело к изменениям в нуждах армии.

"При планировании контрнаступления под руководством Главнокомандующего Валерия Залужного возникла потребность в мобилизации 500 тысяч человек. Однако помощь от международных партнеров, к сожалению, задерживалась. И когда новым Главнокомандующим ВСУ был назначен Александр Сырский, был утвержден план обороны на 2024 год, который не предусматривает непредвиденный план обороны на 2024 год, который не предполагал привлечение такого большого количества новых военных", — рассказал нардеп.

По словам Руслана Горбенко, сейчас в Украине потребность в мобилизации составляет около 100 тыс. человек.

"Сейчас командование и военные на фронте отмечают, что потребность в личном составе на этот год составляет 100-110 тысяч человек. По моему личному мнению, за этот год удастся призвать примерно до 120 тысяч новобранцев", — рассказал Горбенко.

Также, по словам нардепа, для призыва 500 тысяч человек нужно достаточное количество оружия, а также финансов для их обучения и содержания.

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