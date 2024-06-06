Не 500 тысяч: нардеп назвал реальную цифру потребности армии в мобилизованных

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Slava Kot
Народный депутат от партии "Слуга народа" Руслан Горбенко рассказал, что "аудит Сырского" показал меньшие потребности для армии, чем предполагалось по предварительному плану генерала Валерия Залужного. По словам Горбенко, потребность войск составляет 100-110 тыс. человек.
Потребности в армии в мобилизованных. Фото из открытых источников
В интервью Укринформу Руслан Горбенко рассказал, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный при планировании контрнаступления призывал о мобилизации 500 тыс. человек. Однако назначение Александра Сырского привело к изменениям в нуждах армии.
По словам Руслана Горбенко, сейчас в Украине потребность в мобилизации составляет около 100 тыс. человек.
Также, по словам нардепа, для призыва 500 тысяч человек нужно достаточное количество оружия, а также финансов для их обучения и содержания.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ирина Верещук рассказала, кто заменит мужчин на должностях в территориальных центрах комплектования.
Также "Комментарии" писали, что в Верховной Раде прошло голосование по созданию военной полиции.
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