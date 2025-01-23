Не 200 тысяч: стало известно, сколько солдат Европа готова отправить в Украину

Европейские страны раздумывают об отправке от 40 до 50 тысяч военных в Украину в качестве миротворческого контингента в случае возможного прекращения огня. Об этом сообщает 23 января портал "Комментарии" со ссылкой на Financial Times.

Британия - одна из трех стран, готовых участвовать в миротворческой миссии в Украине. Фото: из открытых источников

FT со ссылкой на анонимные источники в европейских правительственных структурах утверждает, что в Евросоюзе рассматривают участие в миротворческой миссии военных из Великобритании, Франции и Нидерландов. Польша и Германия пока раздумывают и призывают к детальному анализу возможных последствий.

По словам собеседников издания, на Западе считают, что количества военных до 50 тыс человек будет достаточно для контроля линии фронта длиной более 1 тыс. км. Financial Times подчеркивает, что даже такая операция (не говоря уже об ориентире в 200 тыс. военных) может оказаться финансово обременительной для Европейского союза.

FT указывает, что обсуждение возможного размещения войск активизировали после инаугурации президента США Дональда Трампа. Европейские страны стремятся сохранить стабильность в регионе, но вместе с тем хотят избежать прямых военных столкновений со страной-агрессором Россией. Такой сценарий предполагает размещение иностранных военных в тыловых регионах Украины, чтобы они могли обеспечивать мониторинг и гарантии выполнения договоренностей о прекращении боевых действий.

Основная цель такой миссии – продемонстрировать европейскую приверженность поддержке Украины, укрепить безопасность региона и сдержать потенциальную российскую агрессию. Участники обсуждений также утверждают, что размещение войск будет служить четким сигналом для Москвы о серьезности намерений Запада, отмечает Financial Times.

Портал "Комментарии" уже писал, что Владимир Зеленский подверг критике некоторые заявления союзников которые говорили, что можно отправить миротворческие силы в Украину, ведь иностранный контингент был бы размещен в безопасности в украинских городах. Зеленский считает, что миротворцы должны быть на линии фронта рядом с украинскими военными. Также президент считает, что идея миротворческого контингента не может быть реализована без участия в нем США.

Также Зеленский уточнил, что его слова о минимальном количестве миротворцев в 200 тысяч не так поняли. Президент пояснил, что контингент может быть как меньше, так и больше 200 тыс. — все зависит от численности Сил обороны Украины. Например, если Украине по будущему мирному договору придется сокращать численность ВСУ, то миротворцев понадобится больше, и наоборот.