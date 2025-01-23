"Может быть как больше, так и меньше": Зеленский уточнил свое заявление о 200 тысячах миротворцев

Президент Владимир Зеленский уточнил свою позицию по поводу возможной численности миротворческого контингента в Украине, объяснив, что это количество может варьироваться в зависимости от численности украинской армии. Об этом он рассказал в интервью Bloomberg во время Всемирного экономического форума в Давосе. Глава государства опроверг распространенную информацию о том, что Украина нуждается именно в 200 тысячах миротворцев.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН

"Я не говорил, что нам нужно 200 тысяч. Журналист задал вопрос, и я ответил, что это может быть больше или меньше", — пояснил Зеленский.

Он также подчеркнул, что для эффективного сдерживания российских войск Украина должна обладать армией численностью около миллиона человек. От этой численности будет зависеть количество миротворцев, необходимых для поддержания стабильности.

"Если мы сократим армию на 200, 300 или 500 тысяч, то именно такое количество военных должно быть компенсировано миротворцами. Об этом я и говорил", — уточнил президент.

Ранее, во время мероприятия в Давосе Зеленский заявил, что минимальное количество миротворцев, необходимых для обеспечения мира в Украине, составляет 200 тысяч.

"200 тысяч — это минимум. Меньше не может быть, иначе это не сработает", — подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что для успешной миротворческой миссии важно, чтобы в ней участвовали не только европейские страны, но США. Он предостерег, что присутствие исключительно европейских войск в миссии может привести к расколу в НАТО.

Президент сообщил, что вопросы размещения миротворцев обсуждались с Францией, Польшей, странами Балтии, а также ведутся переговоры с Великобританией.

Портал "Комментарии" уже писал, что Владимир Зеленский подверг критике некоторые заявления союзников , которые говорили, что можно отправить миротворческие силы в Украину, ведь иностранный контингент был бы размещен в безопасности в украинских городах. Зеленский считает, что миротворцы должны быть на линии фронта рядом с украинскими военными.