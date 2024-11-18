Названы возможные цели ВСУ: где в России будут палаты и взрываться

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Ткачик Олеся
После получения разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные Силы Украины смогут наносить удары по ключевым военным объектам на территории России, в частности по аэродромам, заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко в комментарии "Радио Свобода".
Победа Украины
По словам Рыженко, новые возможности ВСУ позволят более эффективно сдерживать агрессию РФ, которая наносит удары из приграничных регионов, таких как Курская область. Ракеты ATACMS станут инструментом для уничтожения ракетных установок, систем залпового огня, скоплений войск и объектов военной инфраструктуры.
Эксперт подчеркнул, что отвод российских аэродромов за пределы действия ATACMS с дальностью 306 км существенно уменьшает операционные возможности авиации противника.
По его словам, когда аэродромы расположены в 300 км от линии фронта, вертолетам приходится преодолевать большое расстояние, что значительно усложняет их работу. Это также относится к составам и командным пунктам, которые теперь могут стать целями ракет. Даже укрепленные объекты под угрозой полного уничтожения, добавил эксперт.
Он также отметил потенциал ракет Storm Shadow и SCALP, дальность которых достигает 300 км, а в некоторых случаях даже 560 км. Их могут запускать с самолетов F-16, что предоставляет Украине дополнительные возможности.
Несмотря на это, Украина демонстрирует высокую точность ударов, сосредотачиваясь на ключевых точках, существенно снижающих боевую эффективность врага.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , достаточно ли у Украины западных дальнобойных ракет.
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