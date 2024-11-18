Названы возможные цели ВСУ: где в России будут палаты и взрываться

После получения разрешения на применение дальнобойных ракет ATACMS, Вооруженные Силы Украины смогут наносить удары по ключевым военным объектам на территории России, в частности по аэродромам, заявил капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко в комментарии "Радио Свобода".

Победа Украины

"Я думаю, что это решение долго созревало. Но после рекордной атаки, когда было задействовано врагом более 200 средств воздушного нападения, в конце концов, западные лидеры на это согласились", — сказал он.

По словам Рыженко, новые возможности ВСУ позволят более эффективно сдерживать агрессию РФ, которая наносит удары из приграничных регионов, таких как Курская область. Ракеты ATACMS станут инструментом для уничтожения ракетных установок, систем залпового огня, скоплений войск и объектов военной инфраструктуры.

Эксперт подчеркнул, что отвод российских аэродромов за пределы действия ATACMS с дальностью 306 км существенно уменьшает операционные возможности авиации противника.

По его словам, когда аэродромы расположены в 300 км от линии фронта, вертолетам приходится преодолевать большое расстояние, что значительно усложняет их работу. Это также относится к составам и командным пунктам, которые теперь могут стать целями ракет. Даже укрепленные объекты под угрозой полного уничтожения, добавил эксперт.

Он также отметил потенциал ракет Storm Shadow и SCALP, дальность которых достигает 300 км, а в некоторых случаях даже 560 км. Их могут запускать с самолетов F-16, что предоставляет Украине дополнительные возможности.

"Опять-таки дальность боеприпасов будет сюрпризом для противника, но я думаю, что она может быть больше чем экспортный вариант. Это серьезно может влиять на возможность противника, как с точки зрения его боевых подразделений, так и логистики... Единственное, что меня беспокоит, честно говоря , это численность ракет. Потому что было сообщение — у Великобритании нет достаточного количества Storm Shadow, но они очень осторожно их передают. Французы — тоже немного", — подчеркнул Рыженко

Несмотря на это, Украина демонстрирует высокую точность ударов, сосредотачиваясь на ключевых точках, существенно снижающих боевую эффективность врага.

"Но мы берем тем, что бьем очень точно и по очень уязвимым местам противника. Это так называемые центры тяжести, от поражения которых противник очень серьезно теряет свою боевую мощность... Главное, чтобы этих ракет было как можно больше", — подытожил. эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , достаточно ли у Украины западных дальнобойных ракет.







