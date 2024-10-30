Названы условия, при которых Украина и РФ пойдут на перемирие: реально ли их выполнить

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Ткачик Олеся
С начала полномасштабной войны неоднократно предлагались планы прекращения огня, однако ни один из них так и не был реализован, об этом в эфире 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, этот вопрос пока остается на уровне абстрактных обсуждений.
Переговоры Украины и РФ
Шейтельман подчеркнул, что ни один из предложенных планов не перешел на практическую стадию. Например, в 2023 году многие верили, что война закончится к Новому году, однако после его наступления боевые действия продолжились. Следующий ориентир завершения войны теперь связывают с осенью 2024 года, что совпадает с выборами в США, но реальных предпосылок для завершения войны нет.
По его мнению, прекращение огня возможно, но при сохранении всех санкций против России. Это, по его убеждению, единственный способ экономически усилить давление на страну-агрессорку, что может в конце концов заставить ее отказаться от оккупированных территорий. По его словам, дипломатическое разрешение конфликта пока невозможно.
Шейтельман убежден, что освободить территории можно военным путем, уничтожая российские войска, или экономическими санкциями и полной блокадой.
Политтехнолог добавил, что Россия уже сталкивается со значительными экономическими трудностями, и это признал сам диктатор Владимир Путин. Однако, по его мнению, в настоящее время нет реальных возможностей для реализации такого плана, поскольку Россия не заинтересована в завершении войны, а Украина не согласится на перемирие с условием снятия санкций, к чему стремится Кремль.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе считают, что Украину нужно заставить к переговорам с РФ.
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