Названы условия, при которых Украина и РФ пойдут на перемирие: реально ли их выполнить

С начала полномасштабной войны неоднократно предлагались планы прекращения огня, однако ни один из них так и не был реализован, об этом в эфире 24 канала сказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, этот вопрос пока остается на уровне абстрактных обсуждений.

Переговоры Украины и РФ

Шейтельман подчеркнул, что ни один из предложенных планов не перешел на практическую стадию. Например, в 2023 году многие верили, что война закончится к Новому году, однако после его наступления боевые действия продолжились. Следующий ориентир завершения войны теперь связывают с осенью 2024 года, что совпадает с выборами в США, но реальных предпосылок для завершения войны нет.

"Все это только сказки. Но что касается прекращения огня, то позиции стран стали более четкими. План победы предусматривает, что Украину примут в НАТО, при этом мы не согласны с оккупацией своих территорий. Есть вероятность, что на такой шаг украинские власти готовы пойти", — отметил эксперт.

По его мнению, прекращение огня возможно, но при сохранении всех санкций против России. Это, по его убеждению, единственный способ экономически усилить давление на страну-агрессорку, что может в конце концов заставить ее отказаться от оккупированных территорий. По его словам, дипломатическое разрешение конфликта пока невозможно.

Шейтельман убежден, что освободить территории можно военным путем, уничтожая российские войска, или экономическими санкциями и полной блокадой.

Политтехнолог добавил, что Россия уже сталкивается со значительными экономическими трудностями, и это признал сам диктатор Владимир Путин. Однако, по его мнению, в настоящее время нет реальных возможностей для реализации такого плана, поскольку Россия не заинтересована в завершении войны, а Украина не согласится на перемирие с условием снятия санкций, к чему стремится Кремль.

"Россияне могли бы поддержать перемирие, если им разрешат снова покупать западное вооружение, чипы, а затем с новыми силами они нападут на цивилизованный мир. На это никто не пойдет, а в таких условиях две стороны никогда не договорятся", – подчеркнул Шейтельман.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на Западе считают, что Украину нужно заставить к переговорам с РФ.





