Названы риски для Украины, которые могут быть в случае «заморозки» войны

Украине нужна передышка на фронте, поскольку нужно сохранить людей, которые имеют драгоценный боевой опыт, навыки, но которые уже не "вывозят" ни физически, ни эмоционально спустя более 2 лет войны, считает Максим Яли.

Война в Украине

При этом эксперт отметил, что Европа уже понимает риски для себя в случае победы РФ, но не может предоставить необходимого ресурса Украине. А вот Штаты могут, говорит политолог, но не хотят, так как преследуют собственные интересы в войне, которые явно не совпадают с украинскими.

"Иначе бы ещё в 2022-м дали бы нам все необходимое, когда ЗСУ прорвали линии обороны врага и имели все шансы развить успех, но не имели ресурсов", — считает Яли.

Именно поэтому, эксперт считает, что позиции Украины ухудшаются.

"Существуют реальные риски потерять бОльше территорий и, самое главное- людей. Наши переговорные позиции ухудшаются с каждым днем. Мне кажется, что власть не может не осознавать этого, но она сама загнала себя "в угол": после победоносных реляций образца 2023-го все ещё бОльшая часть общества не осознает реальности", - отмечает политолог.

А потому, говорит Яли, в случае "заморозки " конфликта и начала переговоров с врагом — это будет воспринять как поражение не только оппозицией, но и так называемого "ядерным электоратом" президента Владимира Зеленского, которого не достаточно для победы на выборах, которые придётся проводить рано или поздно после окончания действия военного положения.

"А проигрыш на выборах для Зеленского и его команды несёт слишком большие риски. Для общества такое завершение войны несёт не меньшие риски. Поэтому тут необходим консенсус элит, для предотвращения катастрофы. Тут уже нужно думать, как сохраниться как государству и нации не перед угрозой следующей фазы войны с РФ, а в результате реального гражданского конфликта", — уверен политолог.

Тем более, добавляет эксперт, что будет как минимум 5 лет на то, чтобы к ней подготовиться.

"На слабых не нападают. Были бы готовы в 2022-м и не профукали бы время с 2015-го по 2022-й, Путин бы не решился напасть", - уверен политолог.

При этом эксперт считает, что врагу также нужна пауза для восстановления ресурсов, и сделает он ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины. Поэтому, добавляет эксперт, кремлевский диктатор пойдет на заморозку войны.

"Поэтому кроме внешних угроз есть внутренние, которыми всегда исторически умело пользовались наши враги. Тем более Россия", — подытожил политолог и добавил, что без внешнего вмешательства, в первую очередь со стороны США, власть вряд ли пойдёт добровольно на "заморозку", опасаясь указанных рисков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин заявил, что начал войну, чтобы "защитить народ Донбасса".



