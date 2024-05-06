Названы риски для Украины, которые могут быть в случае «заморозки» войны

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Ткачик Олеся
Украине нужна передышка на фронте, поскольку нужно сохранить людей, которые имеют драгоценный боевой опыт, навыки, но которые уже не "вывозят" ни физически, ни эмоционально спустя более 2 лет войны, считает Максим Яли.
Война в Украине
При этом эксперт отметил, что Европа уже понимает риски для себя в случае победы РФ, но не может предоставить необходимого ресурса Украине. А вот Штаты могут, говорит политолог, но не хотят, так как преследуют собственные интересы в войне, которые явно не совпадают с украинскими.
Именно поэтому, эксперт считает, что позиции Украины ухудшаются.
А потому, говорит Яли, в случае "заморозки " конфликта и начала переговоров с врагом — это будет воспринять как поражение не только оппозицией, но и так называемого "ядерным электоратом" президента Владимира Зеленского, которого не достаточно для победы на выборах, которые придётся проводить рано или поздно после окончания действия военного положения.
Тем более, добавляет эксперт, что будет как минимум 5 лет на то, чтобы к ней подготовиться.
При этом эксперт считает, что врагу также нужна пауза для восстановления ресурсов, и сделает он ставку на внутреннюю дестабилизацию Украины. Поэтому, добавляет эксперт, кремлевский диктатор пойдет на заморозку войны.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Путин заявил, что начал войну, чтобы "защитить народ Донбасса".
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