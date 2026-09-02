Названы районы Киева, куда осенью будет бить РФ: тревожный прогноз

Киев осенью может столкнуться с новой волной российских атак. Популярные модели искусственного интеллекта прогнозируют, что больше внимания потенциально будет приковано к районам, где расположены энергетические, транспортные, промышленные и логистические объекты.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Что прогнозирует ChatGPT

Чат-бот наибольший риск осенью связывает с Соломенским, Дарницким, Днепровским и Деснянским районами. Там, по его оценке, уже проявлялась активность, а также важные объекты транспортной, промышленной и энергетической инфраструктуры.

В то же время, модель предостерегает от попыток определить конкретный район как гарантированную цель. К перечню территорий, также нельзя считать безопасными, ChatGPT относит Оболонский и Святошинский районы.

Главный сценарий, по мнению модели, — не точечная охота на отдельные районы, а масштабные удары по критической инфраструктуре, логистике и энергетике. Если такая тактика сохранится, последствия могут ощущать жители нескольких частей столицы.

Что прогнозирует Gemini

Другая модель ИИ также ожидает осенью смещения внимания врага на энергетическую и тепловую инфраструктуру, транспорт и логистику. Высокий риск модель видит для Дарницкого и Днепровского районов. Их она связывает с концентрацией критических объектов, энергетической инфраструктурой и жд направлениями.

Отдельно Gemini называет Голосеевский и Соломенский районы как важные транспортные и энергетические узлы. В списке также оказались Деснянский и Оболонский районы.

Модель считает, что Россия может комбинировать разные типы атак, пытаясь перегрузить украинскую ПВО. Поэтому даже районы, не попавшие в основной перечень, нельзя считать защищенными от ударов.

Что прогнозирует Grok

Чат-бот прогнозирует, что осенью ситуация принципиально не изменится. По его мнению, атаки могут и дальше происходить волнами: относительно небольшие группы дронов могут сочетаться с периодическим применением баллистики.

Среди районов, которые модель считает наиболее рисковыми – Дарницкий, Шевченковский и Соломенский. Grok объясняет это тем, что уже могли быть определены маршруты и цели для атак.

Особое внимание модель прогнозирует энергетическим и логистическим объектам в окрестностях столицы. В то же время, конкретные районы она не называет гарантированными целями.

Что в заключении для Киева

В прогнозах трех чат-ботов есть общая линия: осенью основной причиной повышенного риска для Киева может стать концентрация атак вокруг энергетики, транспорта и логистики. Чаще упоминаются Дарницкий и Соломенский районы; также регулярно фигурируют Днепровский и Деснянский.

Различие – в перечнях. ChatGPT добавляет Святошинский, Gemini – Голосеевский, а Grok называет Шевченковский. Так что прогнозировать один конкретный "опасный район" было бы некорректно. Все три модели фактически сходятся в основном: осенью риск остается общегородским, а районы с важной инфраструктурой могут ощущать последствия атак сильнее.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько еще Путин будет терроризировать Киев ударными дронами.



