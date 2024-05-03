Названы почины, почему на фронте критическая ситуация. Какие проблемы нужно немедленно решить

Ситуация на фронте остро-критическая, заявил военный журналист Юрий Бутусов. По его мнению, проблема такой ситуации в том, что мы умеем создавать инновационные решения на поле боя, но не можем масштабировать удачную работу из-за отсутствия централизованного управления на высшем уровне.

Война в Украине

Бутусов считает, что проблема также и в том, что президент, якобы, не контролирует выполнение своих же распоряжений. В частности, по его информации, было принято решение о создании Сил беспилотных систем — но реализация до сих пор отсутствует.

"Вертикаль управления не создали, полномочий новому командующему не дали, за бюджеты отвечают многие, а за конечную цель – увеличение количества ликвидаций оккупантов и их техники, наверху не отвечает никто. Потому и все проблемы, результаты не интересуют, только деньги",

– заявил Бутусов.

Такова проблема, по его словам, и вокруг строительства оборонительных сооружений.

"Там, где сейчас пехота выживает под огнем, никаких изменений нет. Не поставляются готовые бетонные конструкции, все делайте сами, сами покупайте строительные материалы, сами покупайте технику, как было выживание заботой самих бойцов так и есть. Россия гораздо мощнее строит и укрепляет свои линии обороны, даже находясь в наступлении. Хотя у нас и бюджеты и пиар выделены",

– заявил журналист.

Кроме того, по его словам, есть проблема и с производством боеприпасов. Там, говорит журналист, где нужно масштабировать, нет реализации даже на 10% от возможностей. Россия за последние два года с нуля начала производство порохов из целлюлозы из древесины.

Как утверждает Бутусов, есть проблемы с применением войск.

"Как не было никакого анализа предыдущих действий на уровне генералов и комбригов, так нет. Как продвигались на должности командиров люди, которые не понимают современную тактику, воюют по карте, не являются лидерами в коллективе, которые бездарно теряют людей и технику, и не хотят учиться, а хотят делать отчеты и доклады, что у них все хорошо и контролировано – так это и продолжается. И никому наверху это не интересно",

– заявил журналист.

Бутусов утверждает, что если в Украине меньше людей, снарядов, бомб, если мы конкурируем только в дронах, создать преимущество можно только благодаря лучшему управлению, организации и применению.

"Но, к сожалению, преступная, безнравственная, интеллектуальная ограниченная Россия на данный момент опережает по скорости и масштабу изменений и стратегических решений свободную, демократическую, интеллектуально и моральную мощную Украину",

— подчеркнул журналист и добавил, что власти должны начать принимать решения, которые позволят Украине опережать Россию в стратегических решениях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что РФ готовит наступление на конец мая начало июня. Под угрозой могут оказаться Харьков и Сумы.