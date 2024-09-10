Названы план-минимум россиян на Донбассе: какие территории хочет захватить враг

Российские захватчики не могут выровнять свою линию фронта, написал в колонке для Главреда глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, оккупанты хотели бы этого, чтобы иметь возможность окапываться с приближением осеннего сезона.

Оккупанты

"Это было их задачей минимум – взять Покровск, Нью-Йорк, Торецк, Часов Яр, Курдюмовку, Клищиевку, Белогоровку. И сейчас мы видим, что наступательный потенциал россиян сбит, и вместо трех направлений, на которых россияне сконцентрировали свои усилия в начале лета, сейчас они фактически сконцентрировались на одном направлении, Покровском, но и там прекратили движение", — отметил эксперт.

Впрочем, по его словам, Украина провела чрезвычайно состав операцию и удержала ситуацию. Именно поэтому все планы российских захватчиков сорваны.

"Конечно, этот каток до сих пор едет, и здесь следует напомнить о том, как в информационном поле обсуждали опасность, которую группировка "Север", чьи резервы готовили за Уралом, создавала чуть ли не для всей Европы. Однако крупнейшие европейские учения, проводившиеся с начала года, были заточены на то, чтобы противостоять угрозе северному флангу НАТО. Но Украина сейчас нивелирует эту угрозу, ведь сейчас вся эта группировка не может выбить ВСУ из Курщины", — подчеркнул Кузан.

Именно поэтому, по его словам, ситуацию следует рассматривать комплексно и понимать, что война продолжается не на Донбассе, а на всей протяженности государственной границы с Российской Федерацией. На Харьковщине, в районе Липцев, отражены атаки врага, и на Курщине есть успех, снята угроза наступления на Сумы, Чернигов и окружение Харькова.

"И это – пример демонстрации Европе способностей Украины, которые были и остаются минимальными. Потому что этот объем помощи от Запада не соответствует заявленным 63 миллиардам. Соответственно мы минимальными ресурсами осуществляем операции политического уровня, фактически выполняя работу, для которой создавался Североатлантический блок", — заявил Кузан.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что НАТО демонстрирует бездействие в вопросе российских беспилотников, а это побуждает РФ к более решительным действиям.



