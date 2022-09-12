Названы настоящие причины ракетных ударов по электростанциям Украины

В последние дни враг активно обстреливает критические объекты инфраструктуры в Украине и последним был ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, где пострадали ее работники. "Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, какова настоящая цель такого поведения оккупанта и повлияет ли это на экономику нашей страны.

РФ намеренно обстреливает критическую инфраструктуру Фото: из открытых источников

Обесточение Запорожской АЭС и обстрелы ТЭЦ – это звенья одной цепи

Экономический эксперт и соучредитель аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко убежден, что главной целью разрушения нашей критической инфраструктуры является уменьшение способности Украины к сопротивлению.

"Именно от экономической возможности зависит то, насколько эффективно будут действовать наши Вооруженные силы. Современная война это не только непосредственно героизм людей, но и обеспечение армии всем необходимым. Нам, безусловно, помогают партнеры, но это не значит, что они будут всем ее обеспечивать. Чем хуже ситуация в экономике Украины, тем сложнее нашей армии будет воевать. Уничтожение объектов инфраструктуры и, в частности, генерирующих мощности, делается прежде всего для того, чтобы уменьшить способность украинской армии из-за несостоятельности экономики", — убежден собеседник.

Эксперт также отметил, что обесточивание Запорожской АЭС и обстрелы ТЭЦ являются событиями одной цели оккупанта.

"Почти одновременно произошло два события – оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС и в этот же день нанесли ракетные удары по ТЭЦ в разных областях. Скорее всего, это абсолютно скоординированные действия, свидетельствующие, что единственным вариантом решения проблемы с российскими оккупантами является их физическое уничтожение. И здесь никаких дипломатических вариантов быть не может", – сказал он.

Резюмируя Гаврилечко подчеркнул, что электрическая энергия во время войны важна не только для населения, но и для армии.

"Сейчас осень, а соответственно, потребности в электроэнергии растут и для нужд тыла, и военных. Пересидеть на дровах не получится. Без электроэнергии трудно будет обеспечивать армию военной амуницией, униформами и множеством вещей, которые мы имеем и можем производить. Начиная от носков и заканчивая саперными лопатками. А без электроэнергии это невозможно", — подчеркнул эксперт по экономике.

Враг пытается представить Украину как ненадежного партнера

В свою очередь эксперт по политическим и экономическим вопросам Георгий Биркадзе считает, что такая разрушительная тактика врага будет одной из самых сложных проблем нынешнего отопительного сезона.

"Обстрелы ТЭЦ в Харькове в очередной раз доказывают, что в нынешнем отопительном сезоне главной проблемой для страны будут не столько достаточные объемы газа или угля, которые всегда в это время обсуждались наиболее остро, а последствия непрогнозируемых ударов врага по энергетической инфраструктуре", — убежден Биркадзе.

Одной из причин такого поведения оккупанта он называет попытку заставить украинские власти пойти на переговоры с РФ.

"Целей в таком поведении врага несколько. Во-первых, нанести очередную порцию экономических потерь стране и заставить таким образом Киев пойти на переговоры, которые так нуждаются в россии, чтобы использовать этот момент в качестве тактической паузы для перегруппировки войск, их дополнительного вооружения, в том числе и путем внешнего снабжения, а также планирование новых наступательных действий Во-вторых, сделать непригодными к жизни территории, приближенные к россии и псевдообразованиям ДНР и ЛНР, путем каскада техногенных катастроф, которые могут возникнуть из-за выключенной электроэнергии, или повреждены газопроводы в зимний период", — уверен он.

Кроме того, по мнению эксперта, которым он поделился с порталом "Комментарии", повреждая нашу критическую энергетическую инфраструктуру россия будет также пытаться выставить Украину в качестве ненадежного партнера, не способного выполнить обязательства по важным для многих европейских стран в нынешний период экспортных поставок электроэнергии. А это, по его словам, потеря не только экономическая, но и репутационная в глазах западного общества, которую, очевидно, будет подогревать информационно кремлевская пропаганда.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, в каких областях уже удалось возобновить поставки электроэнергии.

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