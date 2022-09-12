Названы настоящие причины ракетных ударов по электростанциям Украины

В последние дни враг
активно обстреливает критические объекты инфраструктуры в Украине и последним
был ракетный удар по Харьковской ТЭЦ, где пострадали ее работники.
"Комментарии" решили поинтересоваться у экспертов, какова настоящая цель такого
поведения оккупанта и повлияет ли это на экономику нашей страны.
РФ намеренно обстреливает критическую инфраструктуру Фото: из открытых источников
Обесточение Запорожской
АЭС и обстрелы ТЭЦ – это звенья одной цепи
Экономический эксперт и
соучредитель аналитического центра "Украинская фабрика мысли" Юрий
Гаврилечко убежден, что главной целью разрушения нашей критической
инфраструктуры является уменьшение способности Украины к сопротивлению.
"Именно от экономической
возможности зависит то, насколько эффективно будут действовать наши Вооруженные
силы. Современная война это не только непосредственно героизм людей, но и
обеспечение армии всем необходимым. Нам, безусловно, помогают партнеры, но это
не значит, что они будут всем ее обеспечивать. Чем хуже ситуация в экономике
Украины, тем сложнее нашей армии будет воевать. Уничтожение объектов
инфраструктуры и, в частности, генерирующих мощности, делается прежде всего для
того, чтобы уменьшить способность украинской армии из-за несостоятельности
экономики", — убежден собеседник.
Эксперт также отметил, что
обесточивание Запорожской АЭС и обстрелы ТЭЦ являются событиями одной цели
оккупанта.
"Почти одновременно
произошло два события – оккупанты полностью обесточили Запорожскую АЭС и в этот
же день нанесли ракетные удары по ТЭЦ в разных областях. Скорее всего, это
абсолютно скоординированные действия, свидетельствующие, что единственным
вариантом решения проблемы с российскими оккупантами является их физическое
уничтожение. И здесь никаких дипломатических вариантов быть не может", – сказал
он.
Резюмируя Гаврилечко
подчеркнул, что электрическая энергия во время войны важна не только для
населения, но и для армии.
"Сейчас осень, а
соответственно, потребности в электроэнергии растут и для нужд тыла, и военных.
Пересидеть на дровах не получится. Без электроэнергии трудно будет обеспечивать
армию военной амуницией, униформами и множеством вещей, которые мы имеем и
можем производить. Начиная от носков и заканчивая саперными лопатками. А без
электроэнергии это невозможно", — подчеркнул эксперт по экономике.
Враг пытается представить
Украину как ненадежного партнера
В свою очередь эксперт по
политическим и экономическим вопросам Георгий Биркадзе считает, что такая
разрушительная тактика врага будет одной из самых сложных проблем нынешнего
отопительного сезона.
"Обстрелы ТЭЦ в Харькове в
очередной раз доказывают, что в нынешнем отопительном сезоне главной проблемой
для страны будут не столько достаточные объемы газа или угля, которые всегда в
это время обсуждались наиболее остро, а последствия непрогнозируемых ударов
врага по энергетической инфраструктуре", — убежден Биркадзе.
Одной из причин такого
поведения оккупанта он называет попытку заставить украинские власти пойти на
переговоры с РФ.
"Целей в таком поведении
врага несколько. Во-первых, нанести очередную порцию экономических потерь
стране и заставить таким образом Киев пойти на переговоры, которые так
нуждаются в россии, чтобы использовать этот момент в качестве тактической паузы
для перегруппировки войск, их дополнительного вооружения, в том числе и путем
внешнего снабжения, а также планирование новых наступательных действий
Во-вторых, сделать непригодными к жизни территории, приближенные к россии и
псевдообразованиям ДНР и ЛНР, путем каскада техногенных катастроф, которые
могут возникнуть из-за выключенной электроэнергии, или повреждены газопроводы в
зимний период", — уверен он.
Кроме того, по мнению
эксперта, которым он поделился с порталом "Комментарии", повреждая
нашу критическую энергетическую инфраструктуру россия будет также пытаться
выставить Украину в качестве ненадежного партнера, не способного выполнить
обязательства по важным для многих европейских стран в нынешний период
экспортных поставок электроэнергии. А это, по его словам, потеря не только
экономическая, но и репутационная в глазах западного общества, которую,
очевидно, будет подогревать информационно кремлевская пропаганда.
Ранее "Комментарии"
сообщали о том, в каких областях уже удалось возобновить поставки
электроэнергии.
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