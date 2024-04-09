Названо неочевидное условие, которое положит конец войне. О чем речь

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Ткачик Олеся
По информации западных СМИ, страна-агрессор Россия попросила Казахстан продать ей 100 тыс. тонн бензина. В марте 100-150 тыс. тонн бензина Кремлю поставила Беларусь.
Удар по НПЗ России
Как отмечает военный Юрий Касьянов, все это – следствие немногочисленных пока, не массовых ударов украинских дальнобойных дронов по стране-бензоколонке. По его словам, украинские дроны несколько раз взлетали – и Кремль потерял 14% мощностей по переработке нефти, бензина стало не хватать самим, а не то, чтобы на экспорт поставлять.
Касьянов отметил, что легко предположить, что если удары будут продолжаться, несмотря на просьбу Госдепа этого не делать, Россия может оказаться в состоянии транспортного коллапса. Придется выбирать – заправлять гражданские грузовики и легковушки, или танки и боевые самолеты.
Напомним, портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия запросила помощь у Казахстана в вопросе поставки их бензина. Впрочем, впоследствии и РФ, и Казахстан опровергли эту информацию.
Кроме того, известно, что Соединенные Штаты не поддерживают Украину в вопросе нанесения ударов по российским НПЗ. В частности, об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен. Такую позицию критикуют в Украине. При этом в Офисе президента заявили, что Украина не нарушает ни одну из международных конвенций, поскольку имеет право уничтожать те объекты на территории врага, которые способствуют ведению захватнической войны.
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Ігор
сегодня, 18:36
Коли Росія била по наших нафтобазах, пропаганда корумпованих також верещала, що ворог прагне створити в нас транспортний колапс. Але стало навпаки. В Україні на дорогах затори з великих розкішних машин і російських машин радянських розробок: Жигулі Лада Волга Газель Камаз ... Тобто тих, які жруть паливо галонами. Жодного колапсу не стало.