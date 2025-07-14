Многие украинцы эмоционально реагируют на постоянные российские обстрелы и задают логичный вопрос: почему Украина, имея средства поражения на дальнем расстоянии, не отвечает ударами по Москве или другим глубоким территориям РФ, чтобы заставить россиян на собственном опыте ощутить войну? Ответ на это дал военный эксперт, полковник запаса ВСУ и летчик-инструктор Роман Свитан

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В частности, он пояснил, что украинская армия не воюет с гражданским населением — в отличие от РФ, которая умышленно бьет по мирным жителям, совершая террористические акты.

Рассвет подчеркивает: главная цель ВСУ — военные объекты противника. Украинская стратегия не предусматривает ударов "во имя мести" по гражданским целям, ведь это противоречит принципам ведения войны, которыми руководствуются Вооруженные силы. По словам эксперта, удары по жилым районам не только не дадут желаемого эффекта, но и не заставят российские власти изменить поведение – наоборот, жители просто переедут в безопасные регионы за Уралом.

Москва — вполне легитимная цель, поскольку это крупная военная группировка. По оценкам Светана, около 30% оборонно-промышленного комплекса РФ сосредоточено именно в столице и Подмосковье. Однако доставить ракеты или дроны к таким объектам крайне сложно из-за плотной и многоэшелонированной системы ПВО, которая практически гарантирует уничтожение целей еще на подлете.

Эксперт отмечает, что есть смысл в ударах по военным целям в Москве — например, по центрам управления, штабам или даже условно "Рублевским баням", но для этого нужно соответствующее оружие. Он считает, что прорвать российскую противовоздушную оборону могут только баллистические ракеты.

Портал "Комментарии" уже писал, что представитель российского режима и один из рупоров Кремля Кирилл Дмитриев высказался об отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией. По его мнению, единственный путь к стабильности – это налаживание конструктивного сотрудничества между обоими государствами.