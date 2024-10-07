Названа неожиданная причина, почему Запад хочет отдать оккупированные территории Украины Путину

На Западе рассматривают возможность заморозки войны по линии разграничения, что повлечет за собой увеличение экономической нагрузки на Россию, отметил в эфире "Эспрессо" политический аналитик Владимир Цыбулько.

ЕС и США

По его словам, западные страны, обсуждая возможные варианты прекращения боевых действий, в частности, сценарий вступления Украины в НАТО, фактически пытаются противостоять политике президента РФ Владимира Путина.

"Когда сегодня начинают говорить о разных вариантах окончания боевых действий, в частности с вариантом вступления в НАТО Украины как это было с ФРГ, то имеется в виду попытка подсекать на противоходе самого Путина. Поскольку Путин все годы войны утверждает, что война нужна, чтобы не допустить вступление Украины в НАТО. Если Украина станет членом НАТО, то и причина войны исчезнет.

Цыбулько добавил, что заморозка конфликта, вероятно, приведет к продлению санкций против России.

"Европейцы и американцы очень хорошо умеют считать деньги. Поскольку все эти уничтоженные инфраструктурные регионы могут повиснуть на бюджете РФ, который и так будет сокращаться. Тем более что это является основанием сохранять санкции против России. С другой стороны, Украина получит защиту НАТО", – подчеркнул эксперт.

Он также обратил внимание, что заморозка войны может привести к размещению военного контингента НАТО на территории Украины. К примеру, в Очакове Великобритания уже строит командный центр для Военно-морских сил, который может использоваться и НАТО.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Байдена якобы приняли решение дожимать Украину, чтобы она отказалась от оккупированных территорий.



