Названа неожиданная причина, почему Запад хочет отдать оккупированные территории Украины Путину

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Ткачик Олеся
На Западе рассматривают возможность заморозки войны по линии разграничения, что повлечет за собой увеличение экономической нагрузки на Россию, отметил в эфире "Эспрессо" политический аналитик Владимир Цыбулько.
ЕС и США
По его словам, западные страны, обсуждая возможные варианты прекращения боевых действий, в частности, сценарий вступления Украины в НАТО, фактически пытаются противостоять политике президента РФ Владимира Путина.
Цыбулько добавил, что заморозка конфликта, вероятно, приведет к продлению санкций против России.
Он также обратил внимание, что заморозка войны может привести к размещению военного контингента НАТО на территории Украины. К примеру, в Очакове Великобритания уже строит командный центр для Военно-морских сил, который может использоваться и НАТО.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что у Байдена якобы приняли решение дожимать Украину, чтобы она отказалась от оккупированных территорий.
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