Названа категория людей, до которой чаще всего «дотягивается» ТЦК

Член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин заявил, что молодежь в Украине часто избегает мобилизации из-за страхов, а территориальные центры комплектования (ТЦК) не обеспечивают достаточной мотивации. Об этом он отметил, в интервью Радио НВ.

Мобилизация в Украине

Рахманин подчеркнул, что для выполнения сложных задач в штурмовых, пехотных и других подразделениях, где наиболее тяжелые условия службы и наибольшие потери необходимы молодые военнослужащие. Однако даже после принятия закона о мобилизации и снижении призывного возраста до 25 лет средний возраст военных в ВСУ остается высоким.

По его словам, молодые люди неохотно идут в армию, потому что боятся за свою жизнь и здоровье. Их страх может быть как обоснованным, так и безосновательным, говорит нардеп. При этом он добавил, что молодые люди часто опасаются серьезных ранений, гибели, недостаточной подготовки, а также неадекватного командования. Рахманин считает, что для привлечения молодежи нужно работать над мотивацией.

При этом нардеп подчеркнул, что ТЦК формально выполняют свою роль — мобилизуют тех, до кого могут дотянуться.

"В основном это те же люди 42-45+ . А молодых как не было, так и нет. По сравнению молодых, в которых очень сильно нуждаются ДШВ, морская пехота, механизированные мотопехотные бригады, в которых наибольшие потери объективно из-за того, что преимущественно они ведут боевые действия. Там тоже не хватает молодых, хотя бы сравнительно молодых людей, способных выносить достаточно серьезные нагрузки", — заявил депутат.

Он также отметил, что мобилизованные в возрасте 50+ часто сталкиваются со значительными физическими трудностями во время тренировок, но другого выбора пока нет.

По мнению Рахманина, для решения проблемы нужен системный подход, включающий работу психологов, социологов, пиарщиков и медийщиков, направленную на разработку эффективных методов привлечения молодежи. Также необходимо усовершенствовать подготовку военнослужащих и обеспечить профессиональную работу с личным составом.

По его словам, полковники, просто сидящие за столами и ожидающие, что молодежь сама придет подписывать контракты, могут не ждать — этого не произойдет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что военные убеждены, что мобилизационный возраст в Украине снизят.



