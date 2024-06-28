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Назван худший сценарий для ВСУ этим летом: какие города может захватить враг

Худший сценарий для Украины этим летом – это продвижение россиян в направлении Павлограда, сказал в эфире 24 канала военный эксперт Роман Свитан

сегодня, 18:39 comments2207
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Ткачик Олеся
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Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских войск в городе Часов Яр на Донетчине. Занятие Часового Яра российскими войсками может иметь серьезные последствия для всего восточного фронта, заявил лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Назван худший сценарий для ВСУ этим летом: какие города может захватить враг

Война в Украине

По словам Светана, потеря Часового Яра позволит российским войскам продвинуться к линии городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. То есть, говорит эксперт, они подойдут и натолкнутся, но продвинуться дальше на северо-восток не смогут. Это мощные агломерации, однако российская артиллерия и авиация могут превратить эти города в новый Бахмут, добавил Свитан.

Он считает, что возможный негативный сценарий состоит в прорыве российских войск через линию обороны в направлении Покровска, где они могут выйти на так называемое оперативное пространство. Свитан также подчеркнул, что худший сценарий для Украины этим летом – это продвижение россиян в направлении Павлограда через Покровское направление, которое может произойти в случае полного прекращения поставок военной помощи Украине.

Военный эксперт отметил, что наиболее положительный сценарий в этом году предусматривает возможность форсирования Днепра Вооруженными Силами Украины при условии получения достаточного количества авиации и дальнобойных средств поражения. Впрочем, говорит эксперт, даже если на Луганском направлении Силы обороны отступят за Оскол и Северский Донец, это не станет стратегически необратимым.

Он подчеркнул, что продвижение на восточном и запорожском направлениях будет неэффективным без освобождения Крыма. В этом году украинская армия вряд ли сможет освободить Крым из-за задержки в поставках вооружения, что привело к потере времени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры беснуются возле Временного Яра.




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Источник: https://24tv.ua/do-yakih-naslidkiv-prizvede-vtrata-chasovogo-yaru_n2585547
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