Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских войск в городе Часов Яр на Донетчине. Занятие Часового Яра российскими войсками может иметь серьезные последствия для всего восточного фронта, заявил лётчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан.

Война в Украине

По словам Светана, потеря Часового Яра позволит российским войскам продвинуться к линии городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск. То есть, говорит эксперт, они подойдут и натолкнутся, но продвинуться дальше на северо-восток не смогут. Это мощные агломерации, однако российская артиллерия и авиация могут превратить эти города в новый Бахмут, добавил Свитан.

Он считает, что возможный негативный сценарий состоит в прорыве российских войск через линию обороны в направлении Покровска, где они могут выйти на так называемое оперативное пространство. Свитан также подчеркнул, что худший сценарий для Украины этим летом – это продвижение россиян в направлении Павлограда через Покровское направление, которое может произойти в случае полного прекращения поставок военной помощи Украине.

Военный эксперт отметил, что наиболее положительный сценарий в этом году предусматривает возможность форсирования Днепра Вооруженными Силами Украины при условии получения достаточного количества авиации и дальнобойных средств поражения. Впрочем, говорит эксперт, даже если на Луганском направлении Силы обороны отступят за Оскол и Северский Донец, это не станет стратегически необратимым.

Он подчеркнул, что продвижение на восточном и запорожском направлениях будет неэффективным без освобождения Крыма. В этом году украинская армия вряд ли сможет освободить Крым из-за задержки в поставках вооружения, что привело к потере времени.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кафиры беснуются возле Временного Яра.



