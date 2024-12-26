Назван единственный признак, который точно укажет на то, что РФ собирается ударить «Орешником»

21 ноября Россия впервые использовала баллистическую ракету "Орешник" против Украины, нанеся удар по Днепру. С тех пор в Украине периодически объявляется воздушная тревога из-за угроз повторных атак. Эксперты в комментарии для РБК-Украина оценили риски и назвали ключевые признаки, свидетельствующие о реальности новых запусков "Орешника".

Владимир Путин

По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, развертывание такого комплекса заметно, а за полигоном Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение, в частности со стороны союзников Украины.

Мусиенко отметил, что только там фиксируется какая-либо активность, сразу объявляется воздушная тревога, чтобы предупредить о возможной угрозе. Однако в последнее время подобные действия со стороны России носят преимущественно демонстрационный характер. Они имитируют подготовку к атаке, производят ложные запуски, но реальных пусков не совершают, говорит эксперт.

Вместе с тем военный эксперт Владислав Селезнев, в свою очередь, указывает, что главным сигналом реальной угрозы использования "Орешника" являются действия посольства США в Украине.

"Только оно объявит, как в прошлый раз, когда РФ "Орешником" била по Днепру, о временном закрытии учреждения — вот тогда есть повод действительно волноваться. А так соответствующие тренировки россияне проводят. Это же маркер психологического влияния", — считает Селезнев.

Эксперт также напомнил, что Москва обязана предупреждать Вашингтон при запуске баллистических ракет средней дальности.

"Чтобы не произошло "досадной неожиданности", когда Вашингтон, воспринимая такие ракетные пуски как непосредственную угрозу собственной нацбезопасности, может устроить всем имеющимся ядерным потенциалом по территории РФ. Поэтому существует определенный алгоритм уведомлений между РФ и США о таких действиях и приготовлении к ним", – добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко попросил у Путина 10 "Орешников".



