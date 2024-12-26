Назван единственный признак, который точно укажет на то, что РФ собирается ударить «Орешником»

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Ткачик Олеся
21 ноября Россия впервые использовала баллистическую ракету "Орешник" против Украины, нанеся удар по Днепру. С тех пор в Украине периодически объявляется воздушная тревога из-за угроз повторных атак. Эксперты в комментарии для РБК-Украина оценили риски и назвали ключевые признаки, свидетельствующие о реальности новых запусков "Орешника".
Владимир Путин
По словам руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, развертывание такого комплекса заметно, а за полигоном Капустин Яр в Астраханской области ведется постоянное наблюдение, в частности со стороны союзников Украины.
Мусиенко отметил, что только там фиксируется какая-либо активность, сразу объявляется воздушная тревога, чтобы предупредить о возможной угрозе. Однако в последнее время подобные действия со стороны России носят преимущественно демонстрационный характер. Они имитируют подготовку к атаке, производят ложные запуски, но реальных пусков не совершают, говорит эксперт.
Вместе с тем военный эксперт Владислав Селезнев, в свою очередь, указывает, что главным сигналом реальной угрозы использования "Орешника" являются действия посольства США в Украине.
"Только оно объявит, как в прошлый раз, когда РФ "Орешником" била по Днепру, о временном закрытии учреждения — вот тогда есть повод действительно волноваться. А так соответствующие тренировки россияне проводят. Это же маркер психологического влияния", — считает Селезнев.
Эксперт также напомнил, что Москва обязана предупреждать Вашингтон при запуске баллистических ракет средней дальности.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Лукашенко попросил у Путина 10 "Орешников".
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