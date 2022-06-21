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Назвал "подвижниками": Патриарх Кирилл посетил в госпитале раненых оккупантов

Кирилл, уже традиционно, восхвалял убийц и палачей, называя их "героями"

сегодня, 19:02
Автор:

Лиля Воробьева
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В военном госпитале недалеко от Москвы российский патриарх Кирилл посетил раненых захватчиков. Об этом сообщает пресс- служба РПЦ.

Назвал "подвижниками": Патриарх Кирилл посетил в госпитале раненых оккупантов

Патриарх Кирилл посетил в госпитале раненых оккупантов (фото с сайта РПЦ)

Руководитель РПЦ не только не осудил кровавую войну в Украине, действия военных РФ, ответственных за страшные преступления против мирного населения, женщин и детей, но и ободрял оккупантов и называл их "героями".

Патриарх обратился к захватчикам и выразил им свою благодарность за то, что они "защищают родину" и "выполнили свой воинский долг".

Кроме того, глава РПЦ еще и назвал захватчиков "подвижниками".

"В определенном смысле вы все подвижники. Для меня это важное событие, прикоснуться к вам, с теми, кто не испугался страха смерти, и даже усложнив свое физическое состояние, выполнил свой военный долг", — заявил Кирилл.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Венгрия снова блокировала шестой пакет санкций против россии из-за патриарха Кирилла. Венгрия снова заблокировала 6 пакет санкций, которые ЕС хочет ввести против Кремля. На этот раз Орбан заявил, что ему не нравится то, что под санкции попал патриарх РПЦ Кирилл, открыто поддерживающий войну в Украине. Источники СМИ сообщают, что Венгрия снова разочаровала Европу, заблокировав принятие шестого пакета санкций против Кремля. Орбану не понравилось, что под санкциями оказался патриарх РПЦ. Поэтому в Будапеште потребовали исключить Кирилла из предложенного списка. Как отмечают источники, Венгрия разочаровала Евросоюз, в очередной раз заблокировав принятие шестого пакета санкций. Орбану не понравилось, что в подсанкционные лица внесли патриарха РПЦ.



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Источник: http://www.patriarchia.ru/db/text/5938567.html
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