Назревает прорыв, как в Очеретино: где произошла угрожающая ситуация на фронте

Российские захватчики активизировались на Купянском направлении, ситуация выглядит угрожающе, сообщил в Фейсбуке военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Война в Украине

"На Купянском направлении, похоже, назревает кризис, схожий с "очеретинским прорывом"... от передовых позиций противника в районе с.Песчаное до реки Оскол осталось "по прямой" чуть более 10 км", — отметил Машовец.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в конце апреля произошла угрожающая ситуация вокруг Очеретиного. Тогда врагу удалось прорваться в этом месте, хотя позиции военных были на высоте и хорошо укреплены. Как подчеркивали сами военные, проблема заключалась в том, что они ощущали острую нехватку боеприпасов, и поэтому не могли противостоять врагу, который поливал позиции Сил обороны из всего, что имел и проводил штурм за штурмом.

2 мая спикер ОСГО "Хортица" Назар Волошин подтвердил информацию о том, что российским оккупационным войскам удалось прорваться и закрепиться в Очеретино на Авдеевском направлении. ВСУ ввели резервы для стабилизации, ситуация контролируется. Он напомнил, что противник бросил на штурмы Очеретино четыре бригады. В свою очередь, Силы обороны Украины принимали меры по стабилизации ситуации в этом направлении, в частности, для возвращения под контроль Очеретино. Тем не менее, населенный пункт так и не удалось вернуть под контроль Сил обороны.

Кроме того, об угрожающей ситуации в Купянском направлении сообщали в Третьей штурмовой бригаде. Там говорили, что нуждаются в немедленном подкреплении.



