Найдет ли Путин "формулу" для завершения войны: какова вероятность ядерного удара

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Кравцев Сергей
Едва ли не ежемесячно российский диктатор Владимир Путин делает громкие заявления о том, что Кремль готов к переговорам, однако не дает команду своей армии останавливаться. Россияне продолжают наступать практически по всей линии фронта. Найдет ли наконец Путин "формулу" для завершения войны? Может ли Путин перейти от угроз к реальному применению ядерного оружия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "ТСН" рассказал, что Путин, конечно, может прекратить войну против Украины, но пока он не знает сам как это сделать.
Эксперт отметил, что Путин даже не достиг тех главных стратегических целей, которые ставил на старте вторжения.
На вопрос "Найдет ли Путин "формулу" для завершения войны?" эксперт отвечает утвердительно.
С его точки зрения, скорее всего, что Путин найдет эту "формулу", то есть какая-то рано или поздно линия нового разграничения будет. Вопрос только когда оформится, при каких обстоятельствах и у кого будут сильнее переговорные позиции.
Игорь Романенко в интервью "ТСН" заявил, что ядерные угрозы в российско-украинской войне от Путина – это не что-то новое.
Он добавляет, если Россия применит ядерное оружие против Украины, получит жесткую реакцию от наших союзников. Те же американцы уже высказались по этой теме. Если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то они уничтожат все структуры вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Украины. Причем сделают это конвенционным оружием, подлежащим контролю с точки зрения международных договоров.
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