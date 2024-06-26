Найдет ли Путин "формулу" для завершения войны: какова вероятность ядерного удара

Едва ли не ежемесячно российский диктатор Владимир Путин делает громкие заявления о том, что Кремль готов к переговорам, однако не дает команду своей армии останавливаться. Россияне продолжают наступать практически по всей линии фронта. Найдет ли наконец Путин "формулу" для завершения войны? Может ли Путин перейти от угроз к реальному применению ядерного оружия? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин даже не достиг тех главных стратегических целей, которые ставил на старте вторжения

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в интервью "ТСН" рассказал, что Путин, конечно, может прекратить войну против Украины, но пока он не знает сам как это сделать.

"Как он (Путин — ред.) может прекратить войну? Он должен найти такую формулу, которая позволила бы ему сохранить жизнь. Если он проиграет эту войну полноценно, мы сжимаем линию разграничения хотя бы до старой, выбиваем их из Крыма, это возможно, он потеряет свою жизнь", – говорит Петр Черник.

Эксперт отметил, что Путин даже не достиг тех главных стратегических целей, которые ставил на старте вторжения.

"Украинская государственность выдержала, наш милитарный потенциал существенно возрос, о какой-то там денацификации вообще речи нет. С точностью до наоборот — они разбудили у нас нашу национальную идентичность, мы все крепче расходимся с ними в концепции "один народ". Поэтому он бьется отчаянно – не на жизнь, а на смерть", – отмечает аналитик.

На вопрос "Найдет ли Путин "формулу" для завершения войны?" эксперт отвечает утвердительно.

С его точки зрения, скорее всего, что Путин найдет эту "формулу", то есть какая-то рано или поздно линия нового разграничения будет. Вопрос только когда оформится, при каких обстоятельствах и у кого будут сильнее переговорные позиции.

Если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то Запад даст жесткий ответ

Игорь Романенко в интервью "ТСН" заявил, что ядерные угрозы в российско-украинской войне от Путина – это не что-то новое.

"Если объективно анализировать ситуацию, то сейчас совсем не то время, когда России было бы целесообразно применять ядерное оружие. Во-первых – они наступают, поэтому обычным конвенционным вооружением решают вопросы. Во-вторых – с военной точки зрения использование ядерного вооружения на линии столкновения, повлечет немало проблем у той стороны, которая ее применит, а это очень тяжелые последствия", – рассказывает Игорь Романенко.

Он добавляет, если Россия применит ядерное оружие против Украины, получит жесткую реакцию от наших союзников. Те же американцы уже высказались по этой теме. Если Россия применит тактическое ядерное оружие против Украины, то они уничтожат все структуры вооруженных сил РФ, которые находятся на территории Украины. Причем сделают это конвенционным оружием, подлежащим контролю с точки зрения международных договоров.

"То есть это очень существенное заявление – остается верить, что американцы именно так и поступят. Но нам нужно готовиться к возможным рискам", – подытожил эксперт.

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