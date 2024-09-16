Наводнение, которое затопило Европу: дойдет ли она до Украины

Птуха объяснила, что циклон образовался над центральной Европой в минувшие выходные и оставался на месте в течение двух дней из-за влияния поля высокого давления, поступившего с северных широт. Эта блокировка помешала движению циклона, что привело к интенсивным осадкам на одном месте.

Также немаловажную роль в ситуации сыграли температурные контрасты. Холодный воздух с севера столкнулся с теплой массой воздуха, находившейся над юго-восточной Европой, включая территорию Украины и Черное море. Такой температурный контраст вызвал мощные осадки и подъем уровней воды.

По словам Птухи, в южной Европе действовала "многоцентровая система" с несколькими центрами циклона. Один из самых интенсивных центров европейские синоптики назвали "Борисом". Тем не менее, она заверила, что Украина не пострадает от этой стихии, поскольку главные проявления циклона пришлись на 14-15 сентября.

В Одесской области и в Карпатах наблюдались дожди, а уровень воды в горных реках поднялся до 70 см, но без серьезных последствий. Птуха подчеркнула, что фронтальные системы циклона уже отходят в юго-западном направлении, и Украину ожидает более спокойная погода благодаря воздействию высокого давления с северо-востока.

В последующие дни возможны кратковременные локальные дожди в южных областях, Закарпатье и Прикарпатье, но до конца недели в большинстве регионов будет царить спокойная и комфортная погода.

Напомним, что "Комментарии" писали о сильных наводнениях в Польше и Чехии . Из-за сильных наводнений в Польше и Чехии временно отменен ряд железнодорожных рейсов, в том числе следующих в Украину.