Военно-политический аналитик группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко высказал свое мнение по поводу заявлений команды президента США Дональда Трампа о возможности предоставления Украине гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Устава НАТО без официального вступления в Альянс.

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"Пока это только разговоры, а не реальный механизм. Мы можем обсуждать эту идею, но без четко закрепленного документа, гарантирующего эти обязательства, она останется только теорией", — подчеркнул он.

Коваленко также отметил, что в нынешних условиях Украина имеет большее значение для НАТО, чем наоборот.

"Да, Альянс предоставляет гарантии безопасности своим членам. Но что происходит на практике? Сначала государства-члены обсуждают, кто и какую помощь может оказать. Кто-то отправит танки, другие – войска, а некоторые, как Венгрия или Словакия, скажут, что это не их война. . Вот так работает статья 5", — объяснил эксперт.

Он также скептически отнесся к идее применения этой статьи в Украине, которая пока не является членом НАТО.

"По моему мнению, это просто не сработает. НАТО в целом сегодня функционирует не так эффективно, как мало, а в этом случае еще и предусматриваются особые условия. Еще один Будапештский меморандум? Я в это не верю", — подытожил Коваленко.

Как уже писали "Комментарии", президент США Дональд Трамп неоднократно подчеркивал, что он не рассматривает возможность членства Украины в НАТО. К тому же он намекал, что сближение Украины с Североатлантическим союзом могло стать причиной войны. Теперь же эту позицию фактически соглашаясь с Трампом подтвердил генсек НАТО Марк Рютте. Он заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается.