НАТО таки может начать сбивать дроны РФ: что предлагает Румыния

Министерство обороны Румынии проработало законопроект, который позволяет уничтожать, нейтрализовать или брать под контроль беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

ПВО. Фото из открытых источников

Отмечается, что законопроект, который накануне был вынесен на публичное обсуждение, устанавливает конкретные условия для Румынии по контролю за использованием ее воздушного пространства как пилотируемыми, так и беспилотными летательными аппаратами.

"Военные операции в Черном море, массовое увеличение использования БПЛА, как военных, так и приспособленных для военных целей, продолжают создавать серьезные риски на границе с Украиной и вблизи границы с Румынией", – говорится в документе.

В румынском оборонном ведомстве отметили, что на уровне ЕС продолжается поиск единого подхода к дронам, а также по "принятию мер по противодействию рискам".

Предложенные меры будут постепенными: от установления местонахождения и идентификации летательного аппарата до попыток контакта, перехвата и предупредительных выстрелов.

Пилотируемые самолеты, залетающие без разрешения, могут быть уничтожены только в том случае, если они совершат атаку или агрессивно отреагируют на перехват. Беспилотные летательные аппараты, чаще всего дроны, могут быть уничтожены, нейтрализованы или взяты под контроль в зависимости от уровня угрозы. Уничтожение – это крайняя мера.

Согласно предлагаемому закону, союзные системы, находящиеся в Румынии, также могут участвовать в любых действиях, в соответствии с договорами о коллективной обороне с НАТО и членами ЕС.

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