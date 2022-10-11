НАТО называло службу разведки Эстонии шизофрениками-прибалтами, но они предвидели войну России

Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран не сомневается, что поддерживаемая оружием НАТО Украина победит россиян, хотя, по его мнению, альянс действует слишком вяло, относясь к своим восточным союзникам как к "одержимым антироссийскими настроениями". Об этом Микк Марран сообщил интернет-изданию Yahoo.



Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран. Фото с открытых источников

Микк Марран был главой эстонской разведки последние семь лет и теперь уходит с должности и открыть рассказал в интервью для Yahoo о проблемах с Российской Федерацией.

По его словам, Эстония постоянно ловит на своих границах российских шпионов и срывает различные спецоперации служб РФ на своей территории. Сама Эстония постоянно поддерживает Украину и уже потратила на помощь 1% своего ВВП.

Сам же Мик Марран говорит, что предупреждал о возможности нападения РФ на другие страны.

"Мы пытались проинформировать наших партнеров и разных лидеров много лет назад" — говорит Марран.

Глава разведки Эстонии рассказал, как на такие заявления реагировали партнеры в НАТО.

"Некоторые из них думали, что мы типичные шизофреники-прибалты, которые просто кричат о России. Поэтому я не знаю, не поверили ли нам, не хотели ли верить, но сейчас все на столе", — рассказывает Марран.

Также эстонский спецслужб был настроен более позитивно, чем его коллеги из НАТО относительно шансов в войне России против Украины. По словам Маррана, Запад должен преодолеть свое собственное самоограничение и поставлять Украине больше разнообразного оружия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США готов передать современные системы ПВО для Украины после ракетных обстрелов 10 октября.

Также "Комментарии" писали, что Эстония и другие страны Балтии запретили въезд для россиян.

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