НАТО называло службу разведки Эстонии шизофрениками-прибалтами, но они предвидели войну России

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Slava Kot
Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран не сомневается, что поддерживаемая оружием НАТО Украина победит россиян, хотя, по его мнению, альянс действует слишком вяло, относясь к своим восточным союзникам как к "одержимым антироссийскими настроениями". Об этом Микк Марран сообщил интернет-изданию Yahoo.
Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран. Фото с открытых источников
Микк Марран был главой эстонской разведки последние семь лет и теперь уходит с должности и открыть рассказал в интервью для Yahoo о проблемах с Российской Федерацией.
По его словам, Эстония постоянно ловит на своих границах российских шпионов и срывает различные спецоперации служб РФ на своей территории. Сама Эстония постоянно поддерживает Украину и уже потратила на помощь 1% своего ВВП.
Сам же Мик Марран говорит, что предупреждал о возможности нападения РФ на другие страны.
Глава разведки Эстонии рассказал, как на такие заявления реагировали партнеры в НАТО.
Также эстонский спецслужб был настроен более позитивно, чем его коллеги из НАТО относительно шансов в войне России против Украины. По словам Маррана, Запад должен преодолеть свое собственное самоограничение и поставлять Украине больше разнообразного оружия.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент США готов передать современные системы ПВО для Украины после ракетных обстрелов 10 октября.
Также "Комментарии" писали, что Эстония и другие страны Балтии запретили въезд для россиян.
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