НАТО готовит Украине "зеленый свет": Рютте обсуждает пути членства

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Черновалова Кристина
Недавно в Брюсселе, во время пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсек НАТО Марк Рютте рассказал о первом пункте украинского Плана победы, включающем присоединение Украины к Альянсу.
Марк Рютте отвечает на вопросы относительно Плана победы
Марк Рютте напомнил о своих недавних визитах и разговорах с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались важные вопросы Плана победы. По его словам, НАТО тесно сотрудничает с Украиной, чтобы обсудить следующие шаги и сделать процесс успешным. Однако конкретики по переговорам он не раскрыл.
На саммите лидеров НАТО были приняты ключевые решения, в частности, о создании специального координационного командования в Висбадене и о заключении многих двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и членами Альянса.
По словам Рютте, у Плана победы много составляющих, но самое важное — подготовить Украину к прочной позиции для будущих переговоров о прекращении войны. Он выразил надежду, что Украина сможет эффективно использовать эти возможности для укрепления своих позиций на международной арене.
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