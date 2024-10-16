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НАТО готовит Украине "зеленый свет": Рютте обсуждает пути членства

Марк Рютте прокомментировал ключевой пункт украинского Плана победы

сегодня, 16:38
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Черновалова Кристина

Недавно в Брюсселе, во время пресс-конференции со шведским премьером Ульфом Кристерссоном, генсек НАТО Марк Рютте рассказал о первом пункте украинского Плана победы, включающем присоединение Украины к Альянсу.

НАТО готовит Украине "зеленый свет": Рютте обсуждает пути членства

Марк Рютте отвечает на вопросы относительно Плана победы

Марк Рютте напомнил о своих недавних визитах и разговорах с президентом Владимиром Зеленским, где обсуждались важные вопросы Плана победы. По его словам, НАТО тесно сотрудничает с Украиной, чтобы обсудить следующие шаги и сделать процесс успешным. Однако конкретики по переговорам он не раскрыл.

"Я очень хорошо знаком со всеми элементами Плана победы. Как вы также знаете, НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины необратимым. Об этом четко было заявлено. И мы находимся в тесном контакте с союзниками, с Украиной, чтобы с выяснить, как мы можем сделать следующие шаги успешным и плодотворным образом", — подчеркнул Рютте.

На саммите лидеров НАТО были приняты ключевые решения, в частности, о создании специального координационного командования в Висбадене и о заключении многих двусторонних соглашений о безопасности между Украиной и членами Альянса.

По словам Рютте, у Плана победы много составляющих, но самое важное — подготовить Украину к прочной позиции для будущих переговоров о прекращении войны. Он выразил надежду, что Украина сможет эффективно использовать эти возможности для укрепления своих позиций на международной арене.

"Все это фактически закладывает мост в членство в НАТО в будущем. Но План победы не только о приглашении о вступлении в НАТО. План победы имеет много элементов и как это сегодня президент Зеленский объяснил своему парламенту", — сказал Рютте.



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Источник: https://www.youtube.com/live/sJ8-mr6ZNuY?feature=share
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