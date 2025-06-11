logo

BTC/USD

105046.32

ETH/USD

2529.78

LTC/USD

87.78

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наступления на Сумщину не должно было быть: в Раде рассказали, что изменилось за недели
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступления на Сумщину не должно было быть: в Раде рассказали, что изменилось за недели

Нардеп Роман Костенко объяснил, как Курская операция повлияла на наступление РФ в Сумской области

сегодня, 12:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Наступление российской армии на Сумщину должно было не быть. Украинская разведка имела информацию о том, что россияне собирались перебросить самые боеспособные подразделения из Курского направления на Покровской направление, чтобы и дальше продавливать там оборону ВСУ, но решение было принято, что называется "на ходу" и россияне зашли в Сумскую область. Это есть обратный эффект Курской операции. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Наступления на Сумщину не должно было быть: в Раде рассказали, что изменилось за недели

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

"Произошло то, что не планировалось. Никто не планировал, что сейчас отойдут (ВСУ с Курщины – ред.), и противник будет продвигаться. Это решило поле боя. Если бы была возможность удерживать поле боя в направлении Курска, мы бы удерживали, но, к сожалению, не смогли", — отметил политик.

Костенко добавил, что продвижение россиян вглубь Сумской области – это те риски, которые ВСУ должны были понимать при планировании Курской операции.

По словам парламентария, есть разведданные, которые подтверждают, что российские бригады должны были быть переброшены на Покровское направление. Но потом добавили подразделения морской пехоты и начали наступление на Сумщине. Возможно, россияне увидели военную и политическую перспективу, чтобы сделать "зеркальные меры" в этой зоне. Решение было принято "на ходу", ведь был приказ о переброске подразделений на Покровское направление, подчеркнул политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 июня российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не добились. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвигались к юго-востоку и юго-западу от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости