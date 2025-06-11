Наступления на Сумщину не должно было быть: в Раде рассказали, что изменилось за недели

Наступление российской армии на Сумщину должно было не быть. Украинская разведка имела информацию о том, что россияне собирались перебросить самые боеспособные подразделения из Курского направления на Покровской направление, чтобы и дальше продавливать там оборону ВСУ, но решение было принято, что называется "на ходу" и россияне зашли в Сумскую область. Это есть обратный эффект Курской операции. Такое мнение в эфире "Радио Свобода" высказал нардеп, секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

"Произошло то, что не планировалось. Никто не планировал, что сейчас отойдут (ВСУ с Курщины – ред.), и противник будет продвигаться. Это решило поле боя. Если бы была возможность удерживать поле боя в направлении Курска, мы бы удерживали, но, к сожалению, не смогли", — отметил политик.

Костенко добавил, что продвижение россиян вглубь Сумской области – это те риски, которые ВСУ должны были понимать при планировании Курской операции.

По словам парламентария, есть разведданные, которые подтверждают, что российские бригады должны были быть переброшены на Покровское направление. Но потом добавили подразделения морской пехоты и начали наступление на Сумщине. Возможно, россияне увидели военную и политическую перспективу, чтобы сделать "зеркальные меры" в этой зоне. Решение было принято "на ходу", ведь был приказ о переброске подразделений на Покровское направление, подчеркнул политик.

Читайте также на портале "Комментарии" — 10 июня российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не добились. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские военкоры утверждали, что оккупанты продвигались к юго-востоку и юго-западу от Яблоновки (к северо-востоку от города Сумы).



