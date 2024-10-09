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Наступление "в лоб": россияне в ближайшее время начнут мощную атаку на еще один город на Донбассе

На Кураховском направлении оккупанты наиболее интенсивно используют технику.

9 октября 2024, 20:45
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Лиля Воробьева

  Российские оккупанты планируют начать активные наступательные действия на Кураховском направлении, используя значительное количество техники и механизированных подразделений. Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью для "Эспрессо" .

Наступление "в лоб": россияне в ближайшее время начнут мощную атаку на еще один город на Донбассе

Наступление РФ на Курахово (фото из открытых источников)

По словам Коваленко, российские войска будут пытаться продвигаться вдоль трассы Павловка – Богоявленко с целью приближения к Курахово. Он отметил, что это продвижение будет происходить в контексте планов охватить Курахово с юга. После того, как враг приблизится к восточной части города, он попытается взять его в "кольцо", чтобы давить на город по двум направлениям: восточному и южному.

Коваленко подчеркнул, что именно Кураховское направление отмечается интенсивным использованием российской техники, которую оккупанты пытаются сохранить на других направлениях фронта. Например, на Покровском направлении наблюдаются преимущественно пехотные штурмы, в то время как на Кураховском враг не жалеет техники. По интенсивности применения техники это направление даже превышает Покровское и сравнимо с Угледаром, где ранее наблюдалось активное присутствие российских механизированных подразделений.

По мнению эксперта, эти планы свидетельствуют о том, что оккупанты пытаются усилить давление на оборонные рубежи Вооруженных сил Украины, сосредотачивая значительные ресурсы на определенных участках фронта.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что РФ в считанные дни пойдет в наступление на Запорожье. Российские оккупанты могут начать активные штурмовые действия на Запорожском направлении примерно через неделю. Враг проводит разведывательно-поисковые операции, чтобы выявить украинские оборонные линии и огневые позиции. Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.





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Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-nayblizhchim-chasom-rosiyani-rozpochnut-nastupalni-dii-na-kurakhove-u-lob-viyskoviy-ekspert-kovalenko
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