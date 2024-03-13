Добровольцы легиона "Свобода России" и других российских добровольных формирований, пересекшие границу с РФ, продолжают наступательные операции и ведут боевые действия за пределами поселка Теткино Курской области.

Добровольцы второй день ведут бои на территории РФ. Фото из открытых источников

По словам российского добровольца Алексея Барановского, уже полтора дня продолжаются боевые столкновения между российскими добровольцами и российской армией на территории Курской области, сейчас бои проходят уже за пределами населенного пункта Теткино.

Он рассказал, что в Белгородской области российские добровольцы продолжают наступать в районе нескольких населенных пунктов.

"Серая зона движется от границы России на достаточно больших частях. Но Теткино получило наибольшую публичность. Ситуация не контролируется путинскими войсками", — заявил российский доброволец Алексей Барановский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские командиры признались, что из-за нехватки снарядов и активного наступления россиян Вооруженные силы не смогут долго продержаться. Издание Der Spiegel пообщалось с украинскими офицерами, чтобы прояснить ситуацию на разных участках фронта. По словам офицеров ВСУ, если оккупанты усилят атаки, то из-за острой нехватки личного состава, оружия и боеприпасов украинцам не удастся надолго остановить их. Тогда украинским подразделениям придется отступать на позиции, слабо подготовленные для обороны.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что глава Белого дома Джо Байден подверг критике своего конкурента на выборах президента США Дональда Трампа за встречу во Флориде с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент США подчеркнул, что выступает за будущее, в котором американцы будут защищать демократию, а не умалять ее.