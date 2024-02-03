Наступление россиян не может длиться вечно: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Наступление российских оккупационных войск на фронте не может длиться вечно. Сейчас противнику не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может длиться вечно", — заявил начальник пресс-службы.

Илья Евлаш объяснил, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег. В настоящее время то, что россияне собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. ВСУ сейчас используют техническое преимущество, инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий, добавил Евлаш.

Однако он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной.

"Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем определенным образом над ним смеяться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющая на вооружение мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая хранится еще на далеком востоке России", — отметил спикер.

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