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Наступление россиян не может длиться вечно: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Противника все же нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной

3 февраля 2024, 12:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Наступление российских оккупационных войск на фронте не может длиться вечно. Сейчас противнику не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Наступление россиян не может длиться вечно: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Из того, что мы видим, противник не откажется вести боевые действия даже этой весной, поскольку продолжается формирование и подразделений, и подготовка резервов. Однако из того, что сказал Кирилл Буданов, конечно, наступление не может длиться вечно", — заявил начальник пресс-службы.

Илья Евлаш объяснил, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег. В настоящее время то, что россияне собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. ВСУ сейчас используют техническое преимущество, инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий, добавил Евлаш.

Однако он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной.

"Конечно, врага нельзя недооценивать. Да, мы можем определенным образом над ним смеяться, но недооценивать не стоит. Все же это остается одна из мощных армий мира, имеющая на вооружение мощные БПЛА в достаточно большом количестве, РЭБ, большие запасы техники, которая хранится еще на далеком востоке России", — отметил спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в февраль с крайне сложной ситуацией на фронте. На фоне снижения нашей поддержки со стороны Запада, российская оккупационная армия усилила наступательные действия. Противник давит на Лимано-Купянском направлении, продолжает массированные атаки в Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин грезит о новых завоеваниях, а Украина – о резком увеличении помощи со стороны партнеров, что позволит нам, как минимум, выровнять ситуацию. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от очередного военного февраля.




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