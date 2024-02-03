Наступление россиян не может длиться вечно: в ВСУ сделали обнадеживающее заявление

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Наступление российских оккупационных войск на фронте не может длиться вечно. Сейчас противнику не хватает сил и средств, чтобы продвигаться дальше по линии столкновения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Илья Евлаш объяснил, что для проведения наступательных действий нужно привлечь большое количество личного состава, техники, ресурсов и денег. В настоящее время то, что россияне собрали здесь, не хватает, чтобы продвигаться дальше. ВСУ сейчас используют техническое преимущество, инновационность и нестандартный подход к ведению боевых действий, добавил Евлаш.
Однако он подчеркнул, что противника нельзя недооценивать, поскольку российская армия остается достаточно мощной.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украина вступила в февраль с крайне сложной ситуацией на фронте. На фоне снижения нашей поддержки со стороны Запада, российская оккупационная армия усилила наступательные действия. Противник давит на Лимано-Купянском направлении, продолжает массированные атаки в Донецкой области. Российский диктатор Владимир Путин грезит о новых завоеваниях, а Украина – о резком увеличении помощи со стороны партнеров, что позволит нам, как минимум, выровнять ситуацию. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от очередного военного февраля.
Обсуждения
Новости