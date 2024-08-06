Наступление россиян: к какому городу РФ стянула больше всего "мяса" и какова опасность

На Покровском направлении сосредоточена крупнейшая группировка войск РФ, состоящая из двух групп войск.

Наступление россиян (фото из открытых источников)

Об этом сообщил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала Эспрессо.

"На Покровском направлении используются подразделения из состава группы войск РФ "Центр", которые были передислоцированы еще в октябре 2023 года. Это подразделения 2-й и 41-й общевойсковой армии РФ, а также 90-й танковой дивизии. Также имеют поддержку и группы войск РФ "Юг". То есть там сосредоточена самая большая группировка, где одновременно сконцентрированы две группы войск РФ", — рассказал эксперт.

По его словам, населенные пункты Новогродовка и Гродовка препятствуют оккупантам на пути в Покровск и Мирноград.

Он добавил, что среди задач окупантов на этом направлении есть формирование флангов. Россияне пытаются выйти на левый берег реки Волча.

"Россияне преследуют цель обеспечения северного фланга — это села и населенные пункты по линии Казенный Торец. Это им позволит создать условия для наступательных действий на Воздвиженке. Захватывая Воздвиженку, они будут пытаться выйти на трассу 05-04. Все эти действия связаны с созданием условий в среднесрочной перспективе – это выход на Покровск и Мирноград.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что В РФ размечтались о самой большой "победе" лета. Самым большим успехом лета называет возможную оккупацию города Торец советник председателя террористической организации "ДНР" Игорь Кимаковский. Более того, он заявляет, что якобы в этом направлении российские войска "серьезно двигают противника". Советник утверждает, что якобы на день иногда выходит пройти километры расстояния в районе Торецкая.