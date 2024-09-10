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Наступление России на Покровск: РФ начала уничтожать город

Те продвижения, которые есть у россиян на Покровском направлении, "стабилизацией" не назовешь, заявил Роман Погорелый.

сегодня, 22:15 comments1707
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Лиля Воробьева

Российские войска активизировали боевые действия в Донецкой области, в частности держа под огненным контролем город Покровск, о чем сообщил соучредитель аналитического проекта DeepState Роман Погорелый в эфире КИЕВ24 .

Наступление России на Покровск: РФ начала уничтожать город

Бои за Покровск (фото из открытых источников)

По его словам, интенсивность обстрелов выросла, и теперь российская артиллерия и авиация достигают не только Покровска, но и Павлограда. Погоревший заметил, что обстрелы могут усиливаться, поскольку оккупационные силы продолжают пытаться продвигаться вперед.

"В Покровск начало чаще "прилетать". Даже долетает уже в Павлоград. Есть версия, что и ствольная артиллерия уже достает, и баллистика, авиация. Они усиливают обстрелы, и это будет увеличиваться со временем в силу того, насколько они будут продвигаться", – отметил он.

Хотя на некоторых направлениях наблюдается мощное сопротивление украинских военных, оккупанты пытаются продвигаться техникой и пехотой, особенно в районах Селидового, Мемрика, Украинского, Горняка. Это свидетельствует о напряженной ситуации, несмотря на заявления о стабилизации на определенных участках фронта.

Погорелый также отметил, что россияне привлекают дополнительные резервы и пытаются найти слабые места в украинской обороне, что делает ситуацию в этих направлениях особенно сложной.

"Сейчас московиты пытаются залетать на технике в районе Селидово, пытаются двигаться по посадкам, по рвам, выкопанным пехотой в большом количестве. Наши военные производят поражения, и там все устлано трупами", — рассказал Погорелый.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, действительно ли Украина в шаге от потери Покровска . Вблизи Покровска разворачиваются ожесточенные бои. Российские захватнические войска добились определенных успехов, но точной информации о захваченных территориях США нет. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление сделал представитель Пентагона генерал Патрик Райдер.



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Источник: https://t.me/kyivtv/70423
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