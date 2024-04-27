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Наступление РФ в районе Авдеевки: враг захватил еще одну деревню

Оккупанты захватили село Бердичи

сегодня, 20:44
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские захватчики продолжают наступление на Авдеевском направлении. 27 апреля враг захватил населенный пункт Бердичи.

Наступление РФ в районе Авдеевки: враг захватил еще одну деревню

Россияне продолжают наступать на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

Украинский военный паблик Deep State опубликовал кадры российского флага на западных окрестностях села.

По данным паблика, продолжаются бои к западу от Бердичев.

"Силы обороны ведут арьергардные бои. Удерживать линию столкновения в нынешнем виде невозможно, поэтому уход с северных окраин села является вынужденной мерой", — говорится в публикации Deep State.

Как известно, после захвата россиянами Новобахмутовки, Соловьева и Семеновки оборона Бердичев резко усложнилась, поскольку возникла угроза появления противника в тылу соединений ВСУ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет их использовать. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу – подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться" – пишет Deep State.



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Источник: https://t.me/DeepStateUA/19335
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