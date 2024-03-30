Наступление РФ продолжается: враг может захватить еще один город на Донбассе

Российские захватчики продолжают наступательные операции на востоке Украины, сейчас под угрозой оккупации город Угледар в Донецкой области, считает руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

РФ продолжает наступление на востоке. Фото из открытых источников

"Противник пытается развить движение в направлении Курахово. Может случиться так, что россияне захотят с северного фланга атаковать и попытаться зажимать наши позиции. Угледар так расположен, что с юга находятся оккупированные территории, с востока – тоже. А теперь россияне пытаются еще и с севера обойти через Курахово", — рассказал военный эксперт.

Александр Мусиенко добавил, что силам ВСУ удалось стабилизировать фронт, однако в некоторых ситуациях нашей армии пришлось отойти на новые позиции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить продолжение макрофинансовой помощи Украине, поскольку от нее зависит ситуация на поле боя. Президент заявил, что Украина "останется там, где сейчас находится на востоке", если не будет получать постоянную помощь от США. Он пояснил, что ВСУ могут проводить ограниченные наступательные операции, но для вытеснения россиян с украинской территории им нужно больше оружия.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Санкт-Петербурге началась масштабная операция по поиску и депортации мигрантов. Об этом сообщает издание The Moscow Times со ссылкой на адвоката, защищающего иностранных граждан в городе. Как известно, в Москве резко увеличилось количество дел о нарушении правил въезда в Россию иностранцами. На улицах Москвы полиция задерживает почти всех мигрантов, особенно, если они с паспортами Таджикистана. Мигрантов везут в отделение, где проверяют.