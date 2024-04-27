Наступление РФ на Очеретино: почему разваливается оборона ВСУ

Российские захватчики захватили села Соловьево и Семеновку, охватив фланги группировки, которая держала линию Бердичи-Семеновка, пишет бывший командир роты 47-й отдельной механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник.

Враг продолжает наступать на Авдеевском направлении. Фото из открытых источников

По словам офицера ВСУ, теперь наиболее адекватным решением является отступление на новые рубежи, поскольку система обороны Очеретино-Орловка сыпется.

Также, отметил военнослужащий, необходимо перегруппировать и, скорее всего, отвести группировку, которая держит оборону вдоль канала напротив Орловки.

"Я и многие добрые украинцы в один голос предупреждали, что враг будет пытаться пройти через Бердичи или севернее, чтобы не штурмовать оборонительную линию по каналам в лоб. Россияне сделали прогнозируемые шаги, но нехватка людей и средств огневого поражения не позволила нам организовать должную оборону", — добавил Николай Мельник.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале апреля российские захватчики начали активно применять на поле боя у Красногоровки Донецкой области танки Т-72, обшитые металлической конструкцией. Как сообщает издание Forbes, "танки-черепахи" оказались эффективными, но вскоре враг не сможет использовать их. Такие танки упускают возможность крутить башней и наблюдать за полем боя. Но при этом они выполняют поставленную задачу — подвоз пехоты в окопы ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российская армия прорвала оборону Вооруженных сил Украины на Купянском направлении и захватила село Кисловка. "В 10 часов утра россияне начали массированные наступательные действия в Кисловце. К концу суток они закрепились в населенном пункте. Местом удара избрали подразделение ТрО, которое ограничено в силах и средствах. Ребятам досадно терять позиции, но без поддержки тяжелого вооружения ситуация может существенно ухудшиться", — пишет Deep State.