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Наступление РФ на Луганщине захлебнулось: почему оккупантам пришлось отступить

При попытке нескольких штурмов позиций ВСУ россияне понесли потери и отступили

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

С Луганской области россияне начали свое массированное наступление, существенно увеличив количество штурмовых атак, однако продвинуться вперед оккупантам не удалось. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая в Телеграмм.

Наступление РФ на Луганщине захлебнулось: почему оккупантам пришлось отступить

Российские военные. Фото: из открытых источников

"Сейчас оккупационные войска несколько оттянулись назад для дальнейшего пополнения, потому что их там разбили вместе с техникой", — отметил Сергей Гайдай.


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По его словам, несмотря на то, что россияне атакуют большими силами в рядах ВСУ нет никаких паники и страха, украинские воины по-прежнему контролируют ситуацию и не дают врагу ни малейшего шанса продвинуться вперед.

Сергей Гайдай считает, что сейчас россияне пытаются прощупать оборонительные рубежи ВСУ, ищут уязвимые месте, чтобы именно по тем направлениям ударить в попытках прорвать оборону.                             

По информации главы Луганской ОВА, сейчас в Луганской области Кремль бросил на штурм не только мобилизованных, но и кадровых военных, также есть десантники и представители ГРУ.

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Источник: https://t.me/luhanskaVTSA/8535
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