Силы обороны Украины отчасти стабилизировали ситуацию на севере Харьковской области.

РФ вторглась в Харьковскую область. Фото из открытых источников

Президент Владимир Зеленский рассказал, что весь день заслушивал доклады от украинских военных и Министерства обороны.

"Постоянное внимание – фронту, всем районам боевых действий. Харьковщина – районы рядом с границей, город Волчанск – продолжаются наши защитные действия. За этот день нашим Силам обороны и безопасности Украины – всем задействованным подразделениям – удалось частично стабилизировать ситуацию", — сообщил Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, зашедшие на Харьковщину российские оккупанты уничтожаются всеми возможными средствами — работают артиллерия, дроны, пехота.

Зеленский добавил, что у мира есть возможность заставить Россию согласиться на справедливый мир.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".