Наступление РФ на Харьков: россияне узнали главный недостаток Украины

Российские войска продолжают продвигаться в Харьковской области, захватив ряд небольших населенных пунктов вдоль границы и вынудив украинские войска отступить с некоторых позиций. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, украинские войска, уступающие российской армии по численности и вооружению, и без того не справляются с обороной 1000-километрового фронта, проходящего от юга Харькова до Херсона. И, по мнению военных экспертов, открыв новый фронт к северу от Харькова, российская армия стремится еще больше растянуть украинские линии и облегчить прорыв на определенных участках.

"Россияне, как и многие аналитики, поняли, что главный недостаток, от которого сейчас страдает Украина, — это людские ресурсы. Растягивая линию фронта, вы увеличиваете шансы на прорыв", — говорит Франц-Стефан Гади, военный аналитик из Вены.

Как отмечают эксперты, непосредственной целью нового российского наступления было заставить украинскую армию отвести войска, которые крайне необходимы к югу от Харькова, особенно в районе города Часов Яр. Российские войска штурмуют этот город уже несколько недель. И в случае его захвата несколько городов, имеющих решающее значение для логистики украинских войск на восточном фронте, окажутся на линии огня Москвы.

Военные аналитики также полагают, что россияне не только пытаются отвлечь малочисленные украинские войска от боевых действий на востоке Украины, но и пытаются создать буферную зону вдоль границы, чтобы затруднить украинским войскам артиллерийские обстрелы территории России. Они также могут пытаться подойти достаточно близко к Харькову, чтобы обстрелять его и посеять панику, как они делали в первые дни войны в 2022 году, говорят аналитики.

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