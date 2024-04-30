Наступление РФ на Авдеевском направлении: стали известны новые планы врага

Украинские войска использовали перегруппировку россиян для выравнивания ситуации вблизи Очеретино на Авдеевском направлении. Однако враг начинает вводить новые силы, чтобы максимально развить успех, пишет офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ продолжает наступать в районе Авдеевки. Фото из открытых источников

"Несмотря на первоочередную задачу создать южный фас охвата Торецкого укрепрайона и вклиниться в трассу Покровск-Константиновка, противник будет пытаться одновременно расширять оккупацию восточнее населенного пункта, пока наши силы не упрутся на очередном рубеже. Тогда враг будет вынужден в очередной раз перегруппировываться, поскольку атаковать в режиме нон-стоп возможно только при мощной логистике и бесперебойности "пушечного мяса", а так будет не всегда", — подчеркнул офицер ВСУ.

Военнослужащий отметил, что враг вводит в бой новые силы, чтобы расширить Очеретинский плацдарм. По его мнению, бой за Сокол и вытеснение Сил обороны за очередную линию каскадной обороны — вопрос времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.