Наступление продолжается: РФ не остановилась после захвата Авдеевки

Российская армия накопила достаточно сил, чтобы продолжать наступательные действия после захвата города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

После Авдеевки россияне продолжат наступление. Фото из открытых источников

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать. Мы четко осознаем, что в самом городе у русских достаточно сил для дальнейшего наступления", — отметил офицер ВСУ.

Максим Жорин сообщил, что в настоящее время Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

По словам офицера ВСУ, интенсивность боев в окрестностях Авдеевки высока, однако не столь жесткая, какой была в самом городе.

Максим Жорин также рассказал, что основное направление, в котором сейчас наступают россияне, – населенный пункт Ласточкино.

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