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Наступление продолжается: РФ не остановилась после захвата Авдеевки

Враг определился с направлением дальнейшего наступления после оккупации Авдеевки

сегодня, 22:33
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российская армия накопила достаточно сил, чтобы продолжать наступательные действия после захвата города Авдеевка Донецкой области, сообщил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Наступление продолжается: РФ не остановилась после захвата Авдеевки

После Авдеевки россияне продолжат наступление. Фото из открытых источников

"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать. Мы четко осознаем, что в самом городе у русских достаточно сил для дальнейшего наступления", — отметил офицер ВСУ.

Максим Жорин сообщил, что в настоящее время Третья штурмовая бригада вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.

По словам офицера ВСУ, интенсивность боев в окрестностях Авдеевки высока, однако не столь жесткая, какой была в самом городе.

Максим Жорин также рассказал, что основное направление, в котором сейчас наступают россияне, – населенный пункт Ласточкино.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Чехии нашли в третьих странах сотни тысяч артиллерийских боеприпасов, которые могут помочь Украине за считанные недели преодолеть снарядный голод. Для этого Киеву необходимо заручиться финансовой поддержкой США, Германии, Швеции и других стран. План обеспечения Украины артиллерийскими снарядами на Мюнхенской конференции безопасности озвучил президент Чехии Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что гибель российского оппозиционера Алексея Навального свидетельствует о том, что диктатор РФ Владимир Путин – агрессивное лицо. Поэтому США должны приложить максимальные усилия для помощи Украине. Соответствующую позицию на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским озвучила вице-президент США Камала Харрис.



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/5018
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