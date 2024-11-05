Наступление оккупантов на Днепр и Запорожье: военный оценил возможности врага

Российские захватчики подорвали свои силы и потеряли резервы на штурмах Селидово, говорит военный Кирилл Сазонов. При этом, по его словам, они не достиг ни одной стратегической цели, то есть фронт не прорвали, не добились окружения ВСУ и не уничтожили крупную группировку военных.

Запорожье

После взятия Селидово, говорит Сазонов, противник таки решил продолжить наступление в направлении Покровска. По его мнению, стратегически это лишено смысла, никаких выгод от взятия агломерации Покровск-Мирноград оккупанты не получают.

Как говорит военный, важная трасса Покровск – Константиновка и так под постоянными обстрелами и не используется.

"А вот цена штурмов Покровска может для них оказаться чрезмерной. Слишком большая территория с жилой застройкой и промзонами. При этом очевидно, что даже бои за Селидово серьезно подкосили основные подразделения противника. Этот кулак должен был быть сосредоточен именно на Покровске, но сильное сопротивление защитников Селидово заставило Кремль все ресурсы использовать там", — говорит военный.

Быстро восстановить силы не получается, потому пока противник сосредоточен не на самом Покровске, а на окрестностях.

"Перебрасывать подкрепления неоткуда. Рядом только Кураховское направление, но снять оттуда они ничего не могут. Там "грандиозный" замысле очевиден по карте. Оккупанты не хотят брать Курахово штурмом, они хотят идти по флангам для окружения всей группировки", — говорит военный.

То есть, добавляет он, намерения противника настолько очевидны, что ни о какой внезапности речи быть не может.

"По большому счету главная проблема Кремля заключается именно в стратегических провалах. Да, они ежедневно где-то понемногу продвигаются на карте. Но! Стратегических успехов нет, а ресурсы стачиваются очень быстро", — говорит Сазонов.

По его словам, наступление на Днепр проходит уже по разряду ненаучной фантастики, а попытки идти к Запорожью вязнут в украинской обороне.

"Им очень нужен неожиданный, непрогнозируемый успех именно в серьезных масштабах. Котел, разгром большой группировки ВСУ, что угодно, чтобы переломить вялотекущий характер войны", — отметил военный.

Впрочем, Сазонов все же признает, что ситуация очень тяжелая, ведь измотанному противнику противостоят совсем не свежие полностью укомплектованные бригады ВСУ.

"Мы тоже вымотаны, людей не хватает и в технике есть потери. Это правда, которую нужно иметь смелость принять. Но мы на своей земле и просто отступить не можем", — добавил Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что DeepState сообщил о том, что Россия оккупировала село Степановка в Донецкой области.



