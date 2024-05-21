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Наступление на Сумщину: готовится ли РФ и сколько ей нужно времени

Сегодня у России нет сил для операции в Сумской области, но пополнить свои войска она может в короткие сроки, считает Свитан.

сегодня, 22:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее предполагал, что оккупационная российская группировка может начать наступательные действия на территории Сумской области. Такая угроза реальна, однако количество сил и средств противника неподалеку от Сумской области, недостаточно для начала проведения таких операций, как на севере Харьковщины. Об этом сказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Наступление на Сумщину: готовится ли РФ и сколько ей нужно времени

Наступление РФ на Сумщину (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Главреда , он предполагает, что если захватчики перебросят на Сумщину часть резерва из Харьковского направления, будут иметь возможность продвинуться на 3- 4 километра — ко второй линии обороны.

Три-четыре километра — минимальное расстояние от границы, а есть еще и позиции, которые расположены глубже. Ближе к границе нельзя было строить линию обороны из-за постоянных обстрелов дронами и артиллерией. Россияне не давали этого делать. Поэтому линию обороны пришлось строить в глубине. нашей территории. "Серая зона" — как раз между границей и линией обороны. 12 км ", – подчеркнул Свитан.

Военный говорит, что враг будет однозначно двигаться к "серой зоне".

"Они могут зайти в Сумскую область так же, как и на север Харьковщины, если перебросят туда достаточное количество сил и средств. Если бы у противника в районе Сум были необходимы силы, он бы начал реализацию своих планов параллельно с харьковской операцией. Ведь с точки зрения военной логики ему выгодно создать "горячую точку" где-то еще", — отметил эксперт.

Военный еще отметил, что на сегодняшний день в РФ нет сил для наступления на территории Сумской области. Но пополнить свою группировку до такого количества, как под Харьковом, захватчик может в срок до одной недели.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жорин насторожил заявлением о ситуации вокруг Сум и предупредил о тяжелом лете



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