Наступление на Сумщину: готовится ли РФ и сколько ей нужно времени

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее предполагал, что оккупационная российская группировка может начать наступательные действия на территории Сумской области. Такая угроза реальна, однако количество сил и средств противника неподалеку от Сумской области, недостаточно для начала проведения таких операций, как на севере Харьковщины. Об этом сказал полковник запаса, военный эксперт Роман Свитан.

Наступление РФ на Сумщину (фото из открытых источников)

Отвечая на вопрос Главреда , он предполагает, что если захватчики перебросят на Сумщину часть резерва из Харьковского направления, будут иметь возможность продвинуться на 3- 4 километра — ко второй линии обороны.

Три-четыре километра — минимальное расстояние от границы, а есть еще и позиции, которые расположены глубже. Ближе к границе нельзя было строить линию обороны из-за постоянных обстрелов дронами и артиллерией. Россияне не давали этого делать. Поэтому линию обороны пришлось строить в глубине. нашей территории. "Серая зона" — как раз между границей и линией обороны. 12 км ", – подчеркнул Свитан.

Военный говорит, что враг будет однозначно двигаться к "серой зоне".

"Они могут зайти в Сумскую область так же, как и на север Харьковщины, если перебросят туда достаточное количество сил и средств. Если бы у противника в районе Сум были необходимы силы, он бы начал реализацию своих планов параллельно с харьковской операцией. Ведь с точки зрения военной логики ему выгодно создать "горячую точку" где-то еще", — отметил эксперт.

Военный еще отметил, что на сегодняшний день в РФ нет сил для наступления на территории Сумской области. Но пополнить свою группировку до такого количества, как под Харьковом, захватчик может в срок до одной недели.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Жорин насторожил заявлением о ситуации вокруг Сум и предупредил о тяжелом лете