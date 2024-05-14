Наступление на Харьковщину: оккупанты пробуют закрепиться на окраинах Волчанска

В Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города.

Враг продолжает штурмовать Волчанск. Фото из открытых источников

"С помощью привлечения большого количества пехоты враг пытается занимать дома на севере города. Силы обороны прилагают усилия, чтобы оттеснить россиян. Идут тяжелые бои. В поддержку оккупантов активно работает артиллерия, равняя все с землей. Движение в направлении города осуществляется со стороны населенного пункта Гатище-Плетеневка", — говорится в сообщении Telegram –канала Deep State.

Сообщается, что противник также пытается закрепляться в населенных пунктах Старица-Бургуватка для дальнейшего продвижения на западные окраины Волчанска.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии Петр Павел заявил, что Европа находится в начале длительной конфронтации с Россией. "Если мы этого не сделаем, это может привести к значительным осложнениям в будущем. Москва хочет восстановить имперское величие Советского Союза, включая его сферу влияния, о чем Россия говорит открыто. Мы должны готовиться к тому, что РФ не будет мирным партнером. Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. В противном случае наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой", – заявил Петр Павел.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина к середине лета получит достаточное количество оружия от международных партнеров, что позволит ему реально изменить ситуацию на фронте, считает полковник запаса, военный эксперт Петр Черник. Военный эксперт подчеркнул, что на 95% обеспечение захватчиков вооружением на оккупированной украинской территории осуществляется через железную дорогу.

