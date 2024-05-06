Наступление на Харьков скорее всего будет: в США оценили шансы РФ на захват города

Российское военное командование формирует Северную группировку войск из элементов Ленинградского военного округа для проведения операций на Белгородско-Харьковском оперативном направлении. Однако армия РФ не имеет достаточных сил для захвата таких областных центров, как Харьков или Сумы. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики ссылаются на информацию украинского военного обозревателя Константина Машовца, согласно которой российские войска продолжают перебрасывать в состав Северной группировки войск новосформированные воинские части 44-го армейского корпуса (АК) в пределах Ленинградского военного округа (ЛВО).

По данным аналитика, по состоянию на 3 мая российские военные перебросили в состав Северной группировки войск личный состав и технику 30-го мотострелкового полка (72-я мотострелковая дивизия, 44-й АК, ЛВО) и 128-й отдельной мотострелковой бригады. Россияне делают вид, что разгружают на железнодорожных станциях в изолированных районах Курской области войска и технику для передислокации в Северную группировку войск, чтобы затем совершить марш к местам дислокации в Белгородской области.

Машовец отметил, что подразделения 30-го мотострелкового полка сначала были передислоцированы на железнодорожную станцию Курск, а после – перенесены дальше в Белгородскую область, чтобы, вероятно, направиться к местам сосредоточения возле Харьковской области.

Кроме того, аналитик напомнил, что российские войска недавно усилили воздушные, беспилотные и ракетные удары по северо-восточным приграничным регионам Украины, таким как Черниговская, Сумская и Харьковская области.

Машовец повторил обнародованную ранее оценку ISW, что российская Северная группировка войск, скорее всего, не сможет провести успешную наступательную операцию для захвата Харькова, и предположил, что элементы российских 11-го АК, 44-го АК и 6-го АК (все — ЛВО) в дальнейшем могут попытаться провести ограниченные наступательные действия или провести трансграничные рейды на территорию Харьковской и Сумской областей.

"Украинские официальные лица все чаще предупреждают об угрозе возможной будущей российской наступательной операции с целью захвата Харькова. Однако российским военным не хватает необходимых для захвата города сил. В то же время, российские наступательные операции на Харьков и Сумы, будут отвлекать и перебрасывать Силы обороны с других, более важных участков фронта", — говорится в отчете ISW.

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