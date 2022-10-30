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Наступление из Беларуси: Данилов сделал заявление о замыслах России

На заседании Ставки верховного Главнокомандующего говорилось о возможных замыслах врага

сегодня, 22:52
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Автор:

Лиля Воробьева








Чтобы оградить нашу границу от возможного вторжения российских войск с территории Беларуси, Украина делает все. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время всеукраинского телемарафона.

Наступление из Беларуси: Данилов сделал заявление о замыслах России

Алексей Данилов (фото из открытых источников)

Данилов рассказал, что сегодня прошло 27-е заседание Ставки верховного главнокомандующего. На заседании рассматривались важные вопросы, в том числе, возможное наступление на Украину с территории Беларуси. Он рассказал, что об этом докладывал глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Мы понимаем, что происходит и на Херсонском направлении, и что происходит на территории оккупированной Россией Беларуси. Мы понимаем замыслы врага. Соответствующие решения будут приниматься для того, чтобы обезопасить нашу ситуацию от угроз, которые могут быть со стороны РФ", – заявил Данилов.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Данилов объяснил, почему ближайшие 2 месяца будут очень сложными . Украина должна пройти настоящее испытание, потому что ближайшие 2 месяца для нашей страны будут сложными, но их нужно просто переждать. За это время РФ могут охватить бунты против путинского режима. Такое заявление секретарь СНБО Алексей Данилов сделал во время общенационального телемарафона. По его словам, украинская разведка работает и дает очень хорошую информацию. На первый взгляд, может показаться, что внутри России все спокойно, но это далеко не так. Власти все труднее контролировать обстановку и ситуация в России очень неспокойна. Данилов отметил, что режим Путина активно применяет террор не только против украинцев, но и россиян.


 



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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