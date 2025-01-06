Наступило то самое время: почему сейчас вероятность удара по Крымскому мосту выросла в разы

Россияне пытаются восстановить поврежденную штормом защиту Крымского моста. Она была установлена для противодействия атакам украинскими морскими дронами. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Крымский мост. Фото: из открытых источников

"Они пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить эти сооружения. Конечно, в Черном море период штормов довольно длительный. В Керченском проливе — так же довольно бурной бывает погода. В этом смысле она вносит свои коррективы в планы российских оккупантов, однако они принимают максимальные меры для того, чтобы это незаконное сооружение защитить", — рассказал спикер ВМС ВСУ.

По его словам, пока каких-то тенденций по уменьшению активности россиян не наблюдается. Оккупанты максимально "насытили" мост эшелонированными системами противовоздушной обороны.

Спикер также отметил, что из-за того, что паромы пока не работают, россияне вынуждены поставлять топливо для своих группировок Крымским мостом. Однако из-за того, что этот маршрут ранее уже был поврежден ВСУ, они не могут значительно нагружать его железнодорожными цистернами.

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Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь.

На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.



