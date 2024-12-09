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Морские дроны СБУ отработали по российским вертолетам и самолетам у Крымского моста (ВИДЕО)

Эксклюзивные кадры спецоперации "Sea Baby" в Керченской бухте показали в СБУ

сегодня, 11:14
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Недилько Ксения

Появились детали новой уникальной спецоперации Службы безопасности. В ночь с 5 на 6 декабря группа морских дронов СБУ "Sea Babу" вступила в бой с российскими вертолетами, самолетами и патрульными катерами "Раптор", пытавшимися их перехватить. Именно эти водные дроны были изготовлены в результате совместного сбора средств в феврале этого года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

Морские дроны СБУ отработали по российским вертолетам и самолетам у Крымского моста (ВИДЕО)

Иллюстративное фото

Российские пилоты считали себя охотниками и рассчитывали на легкую охоту, но именно они стали добычей, потому что морские дроны открыли ответный огонь.

На новейших Sea Baby были установлены крупнокалиберные пулеметы с баллистическими программами автоматического наведения и автозахвата целей.

Перехваченный российский радиообмен свидетельствует, что на бортах вертолетов убитые и раненые. Сами же вертолеты получили значительные повреждения и теперь нуждаются в капитальном ремонте.

Также дроны СБУ поразили баржу, перевозившую военную технику и оборудование для ремонта Крымского моста, который оккупанты до сих пор безуспешно пытаются привести в порядок после прошлых подрывов украинской спецслужбы.

"Sea Baby" – это наша многоцелевая платформа, на которой может размещаться разное оружие: как ракетные системы залпового огня, так и летающие дроны и крупнокалиберные пулеметы. Главное, что она еще раз доказала свою эффективность. Результатов нашей работы действительно намного больше, чем мы можем показать сейчас, но всему свое время", — отмечают в 13 Главном управлении Департамента военной контрразведки СБУ.



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