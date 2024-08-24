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Наступила новая реальность. Как наступление на Курск помогло Украине

Благодаря Курской операции Украина вернула инициативу на фронте

сегодня, 18:59
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Марьян Ощановский

После неудачного контрнаступления ВСУ на Юге, на которое были большие ожидания, у многих граждан появилось ощущение, что Украина окончательно потеряла инициативу на поле боя. Однако Курская операция вернула веру в то, что Украина способна возвращать инициативу, заявил политолог Иван Ус.

Наступила новая реальность. Как наступление на Курск помогло Украине

ВСУ наступают в Курской области. Фото из открытых источников

"Благодаря наступательной операции в Курской области мы снова оказались в новой реальности. Ранее официальный Киев говорил о восстановлении границ 1991 года, что означало, что Россия должна вернуть украинские территории в одностороннем порядке. Теперь не только Украина хочет вернуть свои территории, но и Россия – свои. Да, сейчас это чуть больше тысячи квадратных километров. Но возвращение к границам 1991 года теперь означает шаг назад как со стороны России, так и Украины", — заявил Иван Ус.

По словам эксперта, Курская операция снова привлекла к Украине неслыханное внимание.

"По собственному опыту могу сказать, что, например, многие месяцы подряд арабское телевидение почти не упоминало Украину. Сейчас российско-украинская война снова стала новостью №1 на арабском телевидении. События в Курской области вызвали большой ажиотаж у международных медиа, что побуждает мир увеличивать помощь Украине. Ну и, конечно же, стоит упомянуть о "красных линиях", которых накануне Курской операции было по меньшей мере 34 по подсчетам западных медиа. Теперь они окончательно стерты. Даже Германия, которая всегда была осторожна в поддержке Украины, уже не против использования своего оружия на российской территории", — отметил политолог.

По его словам, Курская операция изменяет философию отношения к России, снимая надуманные ограничения.

"К лидерам Запада приходит осознание, что нужно уничтожить Россию, чтобы Россия не уничтожила их", — добавил он.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=mGJrqOo-PsQ&t=1136s
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