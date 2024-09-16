Наступил важный момент в Курской операции: в Defense Express раскрыли детали

Нельзя сказать, что ситуация в Курской области для ВСУ зашла в тупик. У Украины еще есть потенциал, чтобы неприятно удивить противника. Поэтому ситуация остается достаточно динамичной. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Обозреватель отметил, когда российские захватчики начали свои штурмы, ВСУ провели контрнаступательные действия. Поэтому наши войска проводят уже вторую фазу операции в Курской области, реагируя на российское наступление Сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере три участка – Глушковский район, чуть западнее участка Кореневое – Снагость. Речь идет о населенных пунктах Веселое, Медвежье — они являются заходом в тыл той группировки россиян, которая осуществляет наступление по этому участку.

"Сейчас такой важный момент, когда враг пытается без дополнительных резервов удержать наше продвижение и усложнить нам логистику. А мы наоборот — создаем существенные угрозы для противника на этом участке, используя свой потенциал. А это говорит о том, что ситуация здесь будет достаточно динамичной. У нас есть силы и средства, которые позволяют и дальше удивлять захватчика, а с другой стороны — ставить его в крайне невыгодное положение на этом участке фронта", — заявил Сергей Згурец.

Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день перед украинскими войсками не стоит задача захватывать новые территории на Курском направлении. Об этом в интервью "Financial Times" рассказал представитель украинского оборонного ведомства.

Собеседник издания отметил, что украинские силы сконцентрированы на выполнении других задач. Какие именно это задачи представитель Минобороны Украины не рассказал.



