Наступил важный момент в Курской операции: в Defense Express раскрыли детали

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Кравцев Сергей
Нельзя сказать, что ситуация в Курской области для ВСУ зашла в тупик. У Украины еще есть потенциал, чтобы неприятно удивить противника. Поэтому ситуация остается достаточно динамичной. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
Обозреватель отметил, когда российские захватчики начали свои штурмы, ВСУ провели контрнаступательные действия. Поэтому наши войска проводят уже вторую фазу операции в Курской области, реагируя на российское наступление Сейчас Силы обороны наступают по меньшей мере три участка – Глушковский район, чуть западнее участка Кореневое – Снагость. Речь идет о населенных пунктах Веселое, Медвежье — они являются заходом в тыл той группировки россиян, которая осуществляет наступление по этому участку.
Читайте также на портале "Комментарии" — на сегодняшний день перед украинскими войсками не стоит задача захватывать новые территории на Курском направлении. Об этом в интервью "Financial Times" рассказал представитель украинского оборонного ведомства.
Собеседник издания отметил, что украинские силы сконцентрированы на выполнении других задач. Какие именно это задачи представитель Минобороны Украины не рассказал.
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