Вооруженные Силы Украины поразили своим решительным наступлением на Курщине, застав в самый неожиданный момент. По информации журналов The Wall Street Journal и Financial Times, украинские военные тщательно подготовились и выполнили операцию, которая перевернула ситуацию на фронте.

Журналисты раскрывают подробности успешного прорыва ВСУ

По словам командира взвода с позывным "Яником", россияне не смогли организовать устойчивую оборону в течение двух с половиной лет. В то же время ВСУ успешно уничтожили один из стратегических объектов обороны – "зубы дракона", что позволило украинским военным быстро прорвать оборону врага. Российские срочники не выдержали и начали массово бежать или сдаваться в плен.

Боец с позывным "Покемоном" поделился, что они ждали более сильного сопротивления, но на самом деле встретили только молодых и не готовых к бою солдат. Он отметил, что это походило на первое столкновение России с войной на собственной территории со времен Второй мировой войны.

"Это первый случай, когда Россия ведет войну на своей территории со времен Второй мировой войны. Все боялись России, но мы показываем, что нам нечего бояться", – говорит другой боец.

Атака на Курщине заставила россиян переживать, а украинским военным подняла моральный дух.

"Теперь мы будем тусоваться на вашей земле так же, как вы на нашей" , — обещает украинский военный, демонстрируя решительность.

Читайте на портале "Комментарии" - Россия готовится к новым информационным атакам против Украины, обвиняя украинских солдат в преступлениях, которых они не совершали. Это стало известно от Службы безопасности Украины и Центра противодействия дезинформации. Цель таких атак – подорвать доверие к Украине в глазах мира.