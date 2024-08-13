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Черновалова Кристина
Вооруженные Силы Украины поразили своим решительным наступлением на Курщине, застав в самый неожиданный момент. По информации журналов The Wall Street Journal и Financial Times, украинские военные тщательно подготовились и выполнили операцию, которая перевернула ситуацию на фронте.
Журналисты раскрывают подробности успешного прорыва ВСУ
По словам командира взвода с позывным "Яником", россияне не смогли организовать устойчивую оборону в течение двух с половиной лет. В то же время ВСУ успешно уничтожили один из стратегических объектов обороны – "зубы дракона", что позволило украинским военным быстро прорвать оборону врага. Российские срочники не выдержали и начали массово бежать или сдаваться в плен.
Боец с позывным "Покемоном" поделился, что они ждали более сильного сопротивления, но на самом деле встретили только молодых и не готовых к бою солдат. Он отметил, что это походило на первое столкновение России с войной на собственной территории со времен Второй мировой войны.
Атака на Курщине заставила россиян переживать, а украинским военным подняла моральный дух.
Читайте на портале "Комментарии" - Россия готовится к новым информационным атакам против Украины, обвиняя украинских солдат в преступлениях, которых они не совершали. Это стало известно от Службы безопасности Украины и Центра противодействия дезинформации. Цель таких атак – подорвать доверие к Украине в глазах мира.
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