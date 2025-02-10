Настоящий Армагеддон: половина российских КАБов летит на этот регион

Несколько суток подряд половина КАБов, которые выпускает российская армия, прилетает на Курщину. Это демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин хочет во что бы то ни стало выбить ВСУ с этой территории. И он очень спешит это сделать как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

КАБ. Фото: из открытых источников

Он отметил, что сейчас продолжаются масштабные атаки российской армии в районе Суджи, задействованы в том числе артиллерия и авиация.

"Несколько суток подряд 50 и даже более процентов российских КАБов прилетает не на территорию нашей страны, а на территорию Курской области. Суджа и пригород, в первую очередь, страдают из-за того, что российские пилоты сбрасывают КАБы весом 250, 500 и более килограммов именно на суверенную территорию Российской Федерации", — рассказал эксперт.

По его мнению, это еще раз подчеркивает, что Путину абсолютно все равно так называемые сопутствующие потери, ему важно достичь определенных результатов.

"При таких условиях ему безразлично, сколько гражданского населения на территории Курской области, россиян, погибнет, сколько будет разрушено зданий, инфраструктуры. Ему важно любым способом достигли определенных результатов", — сказал Селезнев.

По его словам, Владимир Путин не считается и с потерями солдат КНДР, которых на Курщине используют как "штурмовое мясо". Ранее российская армия похожим образом использовала бывших заключенных, а также бойцов частной военной компании "Вагнер".

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