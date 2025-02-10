Настоящий Армагеддон: половина российских КАБов летит на этот регион

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несколько суток подряд половина КАБов, которые выпускает российская армия, прилетает на Курщину. Это демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин хочет во что бы то ни стало выбить ВСУ с этой территории. И он очень спешит это сделать как можно скорее. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире канала "Киев24" рассказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
КАБ. Фото: из открытых источников
Он отметил, что сейчас продолжаются масштабные атаки российской армии в районе Суджи, задействованы в том числе артиллерия и авиация.
По его мнению, это еще раз подчеркивает, что Путину абсолютно все равно так называемые сопутствующие потери, ему важно достичь определенных результатов.
По его словам, Владимир Путин не считается и с потерями солдат КНДР, которых на Курщине используют как "штурмовое мясо". Ранее российская армия похожим образом использовала бывших заключенных, а также бойцов частной военной компании "Вагнер".
Читайте также на портале "Комментарии" — как и чем ВСУ могли сбить КАБ: действительно ли россияне потеряли важный козырь в войне.
Новости